Популярная российская балерина Анастасия Волочкова поделилась с поклонниками необычным фото с цветами. Соответствующий снимок звезда опубликовала в Instagram.

На кадре звезда позирует в авто и цветах. "Не это ли счастье? Я от души подарила Солнечногорску этот наш спектакль! И вот так нарядно еду к любимому. Спасибо, дорогие, за эти эмоции! Мой Майбах переполнен белыми розами!", - написала Волочкова.

"Опять захапала все цветы....", "Как в катафалке", "Ты слишком смешная", - писали подписчики.

Ранее сообщалось, что Волочкова в кружевном боди шокировала поклонников.