"Как в катафалке": Волочкова шокировала фанатов выходкой (фото) [ Редактировать ]
Популярная российская балерина Анастасия Волочкова поделилась с поклонниками необычным фото с цветами. Соответствующий снимок звезда опубликовала в Instagram.
На кадре звезда позирует в авто и цветах. "Не это ли счастье? Я от души подарила Солнечногорску этот наш спектакль! И вот так нарядно еду к любимому. Спасибо, дорогие, за эти эмоции! Мой Майбах переполнен белыми розами!", - написала Волочкова.
"Опять захапала все цветы....", "Как в катафалке", "Ты слишком смешная", - писали подписчики.
Ранее сообщалось, что Волочкова в кружевном боди шокировала поклонников.
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