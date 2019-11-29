Известная балерина Анастасия Волочкова шокировала пользователей сети внешним видом. Соответствующую публикацию знаменитость сделала в популярной социальной сети.

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Данный снимок вызвал бюру комментариев у поклонников Волочковой: "На выпивающих бабулек похожи", "Ужас. Вот это чудо красота", "Джинсы испортили все", "Ну когда вы уже приведете в порядок голову", "Настя похудела, а лицо постарело".

Раньше сообщалось о том, что Волочкова сделала откровенное признание. А также Волочкова впервые прокомментировала слухи о предстоящей свадьбе.