Пилот героически спас туристов [ Редактировать ]
В аэропорту Коста-Рики экстренно сел легкомоторный самолет без шасси, сообщает Daily Mail.
Известно, что у самолета Piper PA-34 Seneca во время полета возникли проблемы с шасси. На борту лайнера находились четыре туриста.
После обнаружения неисправности летчик начал вырабатывать топливо, а затем снижаться. В итоге мужчине удалось посадить самолет и спасти всем жизнь. Сперва он приземлился на газон, после чего проскользил по траве и выкатился на взлетно-посадочную полосу.
Четверо туристов, а затем и оба пилота оперативно покинули борт. Никто из них не пострадал.
Ранее сообщалось, что ремонт самолета с помощью скотча шокировал пассажиров.
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