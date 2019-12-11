В аэропорту Коста-Рики экстренно сел легкомоторный самолет без шасси, сообщает Daily Mail.

Известно, что у самолета Piper PA-34 Seneca во время полета возникли проблемы с шасси. На борту лайнера находились четыре туриста.

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После обнаружения неисправности летчик начал вырабатывать топливо, а затем снижаться. В итоге мужчине удалось посадить самолет и спасти всем жизнь. Сперва он приземлился на газон, после чего проскользил по траве и выкатился на взлетно-посадочную полосу.

Четверо туристов, а затем и оба пилота оперативно покинули борт. Никто из них не пострадал.

Ранее сообщалось, что ремонт самолета с помощью скотча шокировал пассажиров.