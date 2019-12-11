В четверг, 12 декабря, Луна будет пребывать в знаке Близнецы. Этот период будет отличным для принятия важных решений и всех энергичных дел. В этот день удаются контакты с начальством, бывают успешными переговоры.

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В силу возросшей импульсивности стоит заняться не требующими особой концентрации внимания и больших временных затрат вопросами и проблемами.

Увеличенная интеллектуальная активность благотворно сказывается на делах, требующих мгновенного принятия решений либо связанных с добыванием информации.

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