Известная балерина Анастасия Волочкова шокировала поклонников выходкой. Артистка в летних шортах прогулялась по улицам города сфотографировалась в салоне красоты.

"А мы с моим стилистом Ликой наводим красоту, красим и лечим мои три волосинки. И радуемся общению", - написала знаменитость.

Публикация мгновенно вызвала бурю комментариев в сети: "Закусывай хоть,а то совсем на чучело стала похожа. Высохшая вся", "Как это забыть, как это потерять в глубинах памяти моей ??? Блииинннн!!!! Я просто не верю. Шорты и унты. Теперь я видела все", "Наконец хоть кто-то ей голову помыл", "Мадам, что с коленями".

Раньше сообщалось о том, что Волочкова сделала откровенное признание. А также Волочкова впервые прокомментировала слухи о предстоящей свадьбе.