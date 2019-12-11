Дніпро у Черкасах заливають нечистотами [ Редактировать ]
Екологічне лихо у Черкасах. Місцеві жителі виявили на узбережжі незаконний скид нечистот. Бурхливий потік льє з труби міської вуличної каналізації прямісінько у Дніпро. Півтора року тому "Інтер" вже розповідав про цю проблему. Тоді екологи встановили, що стоки належать одному з рибопереробних підприємств, яке незаконно врізалось в мережу. Після сюжету скиди припинились, але не на довго.
Сморід від нечистот відчувається навіть у морозну погоду, каже Олег Суденко. Стоки з труби вуличної каналізації потрапляють прямісінько в Дніпро. І місцеві жителі помітили це тільки тоді, коли впав рівень води.
"Літом не видно, бо вода підходить під самі дерева і це все вже під водою. Воно прямо одразу все у воду тече купаються люди, і діти купаються - приходять у вихідні, в святкові дні тут всі", - говорить Олег Суденко, житель Черкас.
Скільки бруду потрапило у річку за цей час місцеві жителі навіть не уявляють. Вони у розпачі, адже на узбережжі безліч пляжів і зон відпочинку. Однак схожа ситуація тут уже була. Півтора роки тому ми вже розповідали про незаконний промисловий скид в цьому районі.
В березні 2018 року з цієї самої ливневої каналізації теж текли нечистоти. Тоді екологи, відібравши проби води, з'ясували - в ній були присутні домішки риби та жирів. Ймовірніше за все врізалось в ливневку якесь з підприємств розташованих на території колишнього консервного заводу. Після виходу нашого сюжету скиди припинились …але винуватців так і не знайшли.
Цього разу екологічна інспекція теж відреагувала. Запевняє: проби води відібрали, факт скиду зафіксували і шукають винуватців. Однак минулого разу довести причетність підприємства до несанкціонованої врізки у вуличну каналізацію не змогли. Та й займатися цим мав би балансоутримувач мережі.
"Так як данні випуски знаходяться на балансі комунального підприємства вони повинні забезпечувати належну експлуатацію даних випусків. Ми здійснюємо тільки нагляд і контроль за поверхневою водою. Ми можемо провести тільки розрахунки в разі перевищень і передати на поліцію, щоб вони встановили", - говорить Віталій Бойко, начальник відділу екологічного контролю екологічної інспекції центрального регіону.
Комунальники ж лише розводять руками. Мовляв, на узбережжя виведені 14 подібних ливневок і на кожній з них є десятки незаконних підключень. Проконтролювати і знайти їх власників для балансоутримувача нереально тому вирішити проблему посадовці вирішили іншим чином:
"Самим дієвим на мою думку, було прийняте рішення про будівництво локальних очисних споруд на витоках", - говорить Олексій Мельник, директор черкаського комунального підприємства "Челуаш".
Очисні споруди платникам податків обійдуться в десятки мільйонів гривень. На їхнє будівництво місто проситиме гроші в держави, відповідне звернення вже підготували. Поки ж нечистоти продовжують текти у Дніпро.
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