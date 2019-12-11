Дональд Трамп зустрівся із Сергієм Лавровим [ Редактировать ]
Дональд Трамп застеріг Росію від втручання у майбутні президентські вибори у США. Про це він заявив на зустрічі з Сергієм Лавровим. Міністр закордонних справ Федерації відвідав Вашингтон. Там він також поспілкувався з держсекретарем Майком Помпео. За словами очільника американської дипломатії ключовою темою обговорення була ситуація в Україні. Помпео наголосив на неприпустимості анексії Криму та необхідності дотримання мінських угод.
"Ми провели досить багато часу у розмові про Україну. Це була головна частина наших дискусій. Я пишаюся тим, що зробила наша адміністрація для захисту суверенітету та безпеки цієї країни. Я наголосив пану Лаврову, що Крим належить Україні і, що розв'язання конфлікту на сході України починається з дотримання зобов'язань, зазначених у мінських угодах", - говорить Майк Помпео, держсекретар США.
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