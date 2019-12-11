Канадці провели політ електричного комерційного літака [ Редактировать ]
Канадські авіатори провели перший у світі політ цілком електричного комерційного літака. Невеликий гідроплан вміщує на облавку шістьох пасажирів. Першим за штурвал сів автор транспортної новинки.
За його словами, судно попри сильний попутній вітер легко здійнялося у повітря і слухняно сіло в кінцевій точці. Після вдалих випробувань розробники подадуть документи на сертифікацію. Повноцінно перевозити пасажирів електролітаком планують уже з 2022 року.
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