Біля Павлополя противник вів вогонь із мінометів [ Редактировать ]
Унаслідок ворожих обстрілів поранено одного українського військового. Окупанти тричі відкривали вогонь, зокрема і з заборонених видів озброєння.
Поблизу Новомихайлівки ворог вів вогонь з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Біля Павлополя гатив із мінометів та великокаліберних кулеметів.
А неподалік Зайцевого російські найманці застосували ручні протитанкові і підствольні гранатомети та стрілецьку зброю.
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