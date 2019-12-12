Декабрь - последний месяц года, который может принести неприятности в вашу жизнь. Известный астролог рассказал, какому знаку зодиака стоит беречь здоровье.

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Телец

Ваши недоброжелатели будут пытаться подорвать ваше здоровье всячески, но вам не стоит поддаваться на их уловки. Также, необходимо быть на чеку в отношении денег. Не рекомендуется вкладывать деньги под конец года, ведь это может принести лишь неприятности и убытки.

Ранее сообщалось о том, какому знаку зодиака запрещено носить серебро.