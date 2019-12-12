Какому знаку зодиака необходимо беречь здоровье в декабре [ Редактировать ]
Декабрь - последний месяц года, который может принести неприятности в вашу жизнь. Известный астролог рассказал, какому знаку зодиака стоит беречь здоровье.
Телец
Ваши недоброжелатели будут пытаться подорвать ваше здоровье всячески, но вам не стоит поддаваться на их уловки. Также, необходимо быть на чеку в отношении денег. Не рекомендуется вкладывать деньги под конец года, ведь это может принести лишь неприятности и убытки.
Ранее сообщалось о том, какому знаку зодиака запрещено носить серебро.
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