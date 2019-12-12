Журналісти російського телеканалу в'їхали до України [ Редактировать ]
Пропагандистів з телеканалу російського Міноборони "Звєзда" пустили до України. Про свій приїзд ті зняли репортаж. Журналістка з'являється у кадрі на вечірньому Майдані Незалежності.
Репортери кажуть, що приїхали на запрошення президента Зеленського. Мовляв, у Парижі той запропонував завітати до Києва і показати правдиві новини про нашу країну.
Нагадаю, канал "Звєзда" неодноразово відзначався фейковими репортажами про українсько-російську війну, брехав про "іхтамнєтов" та причини катастрофи малазійського Боїнга. В СБУ нам підтвердили факт прильоту журналістів Міноборони Росії. Ті зазначили метою відвідин - приватний візит.
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