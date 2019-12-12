У Черкасах викрили промисловий скид нечистот у Дніпро [ Редактировать ]
Екологічне лихо у Черкасах. Місцеві жителі виявили на узбережжі місце незаконного зливання нечистот. Міська вулична каналізація виведена прямісінько у Дніпро. Півтора року тому наші журналісти вже розповідали про цю проблему. Після сюжету скиди припинились, але ненадовго… На місці побував Станіслав Кухарчук.
Сморід від нечистот відчувається навіть у морозну погоду, каже Олег Суденко. Стоки з труби вуличної каналізації потрапляють прямісінько в Дніпро. І місцеві жителі помітили це тільки тоді, коли впав рівень води.
"Літом не видно, бо вода підходить під самі дерева і це все вже під водою. Воно прямо одразу все у воду тече купаються люди, і діти купаються - приходять у вихідні, в святкові дні тут всі", - говорить Олег Суденко, житель Черкас.
Скільки бруду потрапило у річку за цей час місцеві жителі навіть не уявляють. Вони у розпачі, адже на узбережжі безліч пляжів і зон відпочинку. Однак схожа ситуація тут уже була. Півтора роки тому ми вже розповідали про незаконний промисловий скид в цьому районі.
В березні 2018 року з цієї самої ливневої каналізації теж текли нечистоти. Тоді екологи, відібравши проби води, з'ясували - в ній були присутні домішки риби та жирів. Ймовірніше за все врізалось в ливневку якесь з підприємств розташованих на території колишнього консервного заводу. Після виходу нашого сюжету скиди припинились …але винуватців так і не знайшли.
Цього разу екологічна інспекція теж відреагувала. Запевняє: проби води відібрали, факт скиду зафіксували і шукають винуватців. Однак минулого разу довести причетність підприємства до несанкціонованої врізки у вуличну каналізацію не змогли. Та й займатися цим мав би балансоутримувач мережі.
"Так як данні випуски знаходяться на балансі комунального підприємства вони повинні забезпечувати належну експлуатацію даних випусків. Ми здійснюємо тільки нагляд і контроль за поверхневою водою. Ми можемо провести тільки розрахунки в разі перевищень і передати на поліцію, щоб вони встановили", - говорить Віталій Бойко, начальник відділу екологічного контролю екологічної інспекції центрального регіону.
Комунальники ж лише розводять руками. Мовляв, на узбережжя виведені 14 подібних ливневок і на кожній з них є десятки незаконних підключень. Проконтролювати і знайти їх власників для балансоутримувача нереально тому вирішити проблему посадовці вирішили іншим чином:
"Самим дієвим на мою думку, було прийняте рішення про будівництво локальних очисних споруд на витоках", - говорить Олексій Мельник, директор черкаського комунального підприємства "Челуаш".
Очисні споруди платникам податків обійдуться в десятки мільйонів гривень. На їхнє будівництво місто проситиме гроші в держави, відповідне звернення вже підготували. Поки ж нечистоти продовжують текти у Дніпро.
по теме
Каналізація Черкас зливає нечистоти у Дніпро
Півтора року тому наші журналісти вже розповідали про цю проблему. Після сюжету скиди припинились, але ненадовго
Екологічна катастрофа у Черкасах: Дніпро отруюють нечистотами
Місцеві жителі виявили прямо на міському узбережжі незаконний скид нечистот. Півтора року тому "Подробиці" вже розповідали про цю проблему
Дніпро у Черкасах заливають нечистотами
Місцеві жителі виявили на узбережжі незаконний скид нечистот. Бурхливий потік льє з труби міської вуличної каналізації прямісінько у Дніпро
Кандидат без політики: чому Time обрав Ґрету Турнберґ людиною року?
Американський журнал "Тайм" обрав людиною року - шведську екоактивістку Ґрету Турнберґ. Чому рішення видання називають суперечливим і хто ще претендував на високе звання?
Автоклуб Черкас закликав містян дбати про безпеку на дорозі
На малосвітленій дорозі водій іноді помічає людину тільки перед капотом автівки. Жителям міста показали невеликий експерименту - у темряві темну фігуру ледь-ледь можна роздивитись з відстані 20-30 метрів