ЮНЕСКО захистить тайський масаж для людства [ Редактировать ]
Терапія для тіла й для душі. Тайський масаж можуть внести до списку нематеріальної спадщини ЮНЕСКО. Рішення до кінця тижня має ухвалити спеціальна комісія, яка засідає у столиці Колумбії - Боготі. Як давнє мистецтво заслужило міжнародне визнання - далі в сюжеті.
Пальцями, долонями, ліктями, колінами й ступнями. У Бангкоку розім'яти тіло пропонують на кожному кроці й у будь-який спосіб.
"Я уперше спробувала тайський масаж на собі. Дивовижні відчуття. І помітно, що працюють професіонали", - говорить Сіта Аллурі, туристка зі США.
Ціни теж на будь-який смак. П'ять доларів за сеанс просто за ширмою посеред місцевого базару. А от за "королівський" масаж в елітних спа-центрах можна викласти й сотню "зелених". Вартість залежить і від майстерності й досвіду терапевта. Майстри вчаться не один рік. Найпрестижніша школа у Храмі Сплячого Будди в Бангкоку. Техніки масажу тут почали розвивати понад два тисячі років тому. Про це свідчать давні зображення на стінах. Переймати лікувальні практики до храму приїздять охочі з усього світу.
"Масаж - це вагома частина тайської культури і справжнє мистецтво. Я наприклад вчився правильно робити його з дитинства, а тренувався - на своїй бабусі", - говорить Пріда Тантронгчітр, директор школи масажистів.
Фахівці з тайського масажу запевняють: розтягування, скручування й натискування подекуди болюче - стимулює кровообіг у проблемних зонах, знімає біль у м'язах, позбавляє безсоння і навіть зміцнює імунітет.
"Інші види масажу просто допомагають людям розслабитися. Натомість тайський масаж - передусім оздоровлювальний", - говорить Сарі, учениця у школі масажистів.
Тайці своєю лікувальною методикою надзвичайно пишаються. І кажуть, що вона впливає насамперед на енергетику людини.
"Сеанс масажу - це ліки від будь-якого дискомфорту у м'язах чи суглобах. Це наче пігулка аспірину, від якої біль ніби рукою знімає", - говорить Пріда Тантронгчітр.
А ще масаж джерело заробітку для багатьох тайців. Нині по всьому світу працюють понад 200 тисяч дипломованих фахівців - у 145 країнах.
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