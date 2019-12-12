Президент Украины Владимир Зеленский поздравил воинов и ветеранов Сухопутных войск Украины с профессиональным праздником.

"Ежедневно вы смотрите в глаза врага, выполняя боевые задания на так называемом нуле и демонстрируя постоянную готовность к сложной работы. Ваш славный вид Вооруженных сил устойчиво сдерживает российскую агрессию на востоке Украины, показывает непобедимый характер. Уверен, что ваш лозунг "За Украину! По ее волю" высеченная в ваших сердцах, а значит, нет такой силы, которая могла бы сломать ваш дух", - говорится в сообщении президента.

Президент также добавил: "Пусть Господь хранит вас и защищает. Возвращайтесь живыми".

Раньше сообщалось о том, что Зеленский подписал закон "О внесении изменений в приложение № 3 к Закону Украины "О Государственном бюджете Украины на 2019 год" относительно строительства лечебно-диагностического комплекса Национальной детской специализированной больницы "Охматдет", который Верховная Рада Украины приняла 6 декабря 2019 года.