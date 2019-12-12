В среду, 11 декабря, коммунальщики на территории школы №2 было найдено два человеческих скелета. Об этом сообщает руководитель ОО "Штурм" Том Раидер.

На место находки были вызваны сотрудники Бориспольского государственного исторического музея и полиция.

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Как выяснилось, на территории школы было кладбище.

"Утро началось со звонка, что на территории школы № 2 обнаружено захоронение. На месте раскопал останки человека, до 14 лет, похоронена примерно 100 лет назад в деревянном гробу, рядом обнаружил еще одно захоронение, что свидетельствует о старом кладбище минимум в два ряда. Также в траншеи было обнаружено пожарный гидрант ", написал Раидер.

Выкопанные человеческие останки забрала полиция на экспертизу.

Раньше сообщалось о том, что в Харькове на детской площадке нашли труп. А также в Днепре трагически скончался сторож.