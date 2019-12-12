На территории школы под Киевом нашли два скелета (фото) [ Редактировать ]
В среду, 11 декабря, коммунальщики на территории школы №2 было найдено два человеческих скелета. Об этом сообщает руководитель ОО "Штурм" Том Раидер.
На место находки были вызваны сотрудники Бориспольского государственного исторического музея и полиция.
Как выяснилось, на территории школы было кладбище.
"Утро началось со звонка, что на территории школы № 2 обнаружено захоронение. На месте раскопал останки человека, до 14 лет, похоронена примерно 100 лет назад в деревянном гробу, рядом обнаружил еще одно захоронение, что свидетельствует о старом кладбище минимум в два ряда. Также в траншеи было обнаружено пожарный гидрант ", написал Раидер.
Выкопанные человеческие останки забрала полиция на экспертизу.
Раньше сообщалось о том, что в Харькове на детской площадке нашли труп. А также в Днепре трагически скончался сторож.
по теме
Умер актер легендарного сериала "Друзья"
В США умер легендарный герой сериала "Друзья"
В Днепре произошло два жутких самоубийства
В Днепре за два дня произошло два самоубийства
Водителя такси нашли мертвым за рулем
В Днепре обнаружили мертвого водителя такси
Полиция задержала наркоторговцев на подводной лодке с тоннами кокаина
В Перу задержали подлодку с тоннами кокаина
Под завалами в Одессе до сих пор ищут 4 человек
В результате пожара в Одессе еще не нашли 4 человек