В среду, 11 декабря, в Харькове на Московском проспекте на детской площадке прохожие обнаружили жуткую находку. Так, жители нашли бездыханное тело 59-летнего мужчины. На место происшествие прибыли правоохранители. Об этом сообщает пресс-служба ГУНП Украины в области.

По предварительной информации, мужчине внезапно стало плохо.

Информация внесена в Единый реестр досудебных расследований по части 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины с отметкой "естественная смерть".

Ранее сообщалось, что под Киевом мужчина зверски изрезал друга, а также в Днепре трагически скончался сторож.