В Харькове на детской площадке нашли труп [ Редактировать ]
В среду, 11 декабря, в Харькове на Московском проспекте на детской площадке прохожие обнаружили жуткую находку. Так, жители нашли бездыханное тело 59-летнего мужчины. На место происшествие прибыли правоохранители. Об этом сообщает пресс-служба ГУНП Украины в области.
По предварительной информации, мужчине внезапно стало плохо.
Информация внесена в Единый реестр досудебных расследований по части 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины с отметкой "естественная смерть".
Ранее сообщалось, что под Киевом мужчина зверски изрезал друга, а также в Днепре трагически скончался сторож.
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