В Киеве банда сожгла магазин [ Редактировать ]
В четверг, 14 ноября, в Киеве на улице Амвросия Бучмы в столице случился пожар. Известно, что трое неизвестных сожгли один из сетевых магазинов. Об этом сообщает РБК-Украинасо ссылкой на "Информатор".
Так, неизвестные облили двери и окна магазина горючей смесью и подожгли. Огонь быстро охватил фасад заведения, также был риск возгорания квартир сверху. На место вскоре выехала полиция и спасатели.
Подозреваемые скрылись с места происшествия, полиция приступила к их поиску. Пожарным удалось ликвидировать огонь. Сгорела вывеска и витрина магазина, также закоптило балконы нескольких квартир на втором этаже. На место прибыла следственно-оперативная группа, детали происшествия устанавливаются.
По данным издания, позже в разных районах столицы группа мужчин устроила пожары в магазинах этой же сети.
Ранее сообщалось, что под Киевом трагически погиб мужчина, а также в Ривне сгорел ресторан.
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