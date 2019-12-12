В ожидании новогодних скидок: что выгодно покупать в декабре [ Редактировать ]
Черная пятница - не единственная возможность сделать выгодные покупки к Новому году. Для тех, кто не успел купить подарки в ноябре, на ROZETKA скоро начнется декабрьская новогодняя распродажа, которая будет длиться не один день, а целую неделю! Поэтому у покупателей будет достаточно времени, чтобы выбрать лучшие подарки на Новый год всем своим близким и успеть получить заказ до наступления праздничных выходных.
Но перед тем, как нажать кнопку "купить", взгляните на список лучших товаров, которые можно купить в декабре, а также возьмите на заметку вещи, с покупкой которых стоит повременить.
Что купить в подарок на Новый год - лучшие предложения декабря
Последний месяц года - это всегда предновогодняя суета в поисках подарков, раздумий, как порадовать всех близких и не разориться при этом. А декабрьские распродажи провоцируют покупать как можно больше всего. Что же в декабре действительно предлагается по лучшим ценам по сравнению со всеми остальными месяцами года?
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Электроника. Отличные цены на планшеты и ноутбуки традиционно появляются в Черную пятницу, но перед Новым годом по-прежнему можно найти отличные предложения в этой категории товаров. Наиболее выгодные цены ищите на традиционные новогодние подарки - фитнес-трекеры, смартфоны, повербанки.
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Наушники. В то время как сезон Черной пятницы закрывает множество запросов на покупку электроники, наушники выделяются в этом ряду. В прошлом году в декабре было гораздо больше продаж в этой категории. Ищите скидки от крупных брендов, таких как Beats, Bose и Sennheiser. А если у вас ограниченный бюджет, вы сможете найти наушники от Panasonic или JBL по очень приятным ценам.
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Ювелирные изделия. Декабрь - это время, когда можно выгодно купить украшения. Несмотря на то, что сезон самых активных продаж в ювелирных магазинах еще далеко, к Новому году спрос на золото, серебро и бижутерию подогревается лидерами рынка. Это достаточно хороший вариант подарка, тем более если его можно купить с хорошей скидкой. Наибольшее количество покупок украшений совершается в среднем ценовом сегменте, а потому на них не стоит ждать больших скидок. А вот на бриллианты и ювелирные изделия из золота вполне возможны скидки до 40% от обычной цены.
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Игрушки. Новый год - самый любимый детский праздник, и совершенно естественно, что львиная доля продаж в эти дни приходится именно на подарки детям. А это, конечно же, в большинстве своем разнообразные игрушки - конструкторы Lego, куклы Barbie, мягкие игрушки, детские книжки и раскраски и многое-многое другое. Мир игрушек и их производителей огромен, и каждый из брендов и магазинов старается привлечь как можно больше покупателей. Так что акционный ассортимент в этой сфере весьма разнообразен.
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Видеоигры. Эту категорию товаров тоже можно отнести к игрушкам, но для детей постарше и даже для взрослых. Продажи этих товаров в Новый год тоже имеют весьма значительный объем. В прошлом году было много горячих предложений, таких как Assassin's Creed Odyssey и Fallout 76, которые продавались почти в половину обычной стоимости. Так что декабрь - это хорошее время, чтобы запастись отличными играми с любой игровой консолью.
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Праздничный декор. Общепринято мнение, что сезонные товары нужно покупать после сезона, если хотите получить лучшие цены. Но в прошлом году наблюдалось удивительное количество акционных предложений праздничного декора в течение декабря. Безусловно, лучшие скидки начнутся в конце месяца, скорее всего в течение последней недели декабря. К январю ассортимент значительно поредеет, а вот снизятся ли цены - возможно, что и нет. Впрочем, запасаться декором на следующий год - вообще странная затея, несовместимая с настоящим духом новогодних праздников.
Что не стоит покупать в декабре
Если вы планируете купить эти вещи себе, а не в подарок под елку, то пока повремените с покупкой, после новогодних праздников цены на эти товары будут ниже:
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Оборудование для фитнеса. Давно известно, что к середине января у людей возникает желание привести себя в форму после длительных новогодних застолий и безделья. В фитнес-клубах увеличивается количество клиентов, а в спортивных магазинах появляется много акционных товаров, завлекающих покупателей. Поэтому в декабре пока отдохните и приберегите деньги и силы на покупки излишеств, от последствий которых будете избавляться уже в начале следующего года.
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Постельные принадлежности. Традиционно в декабре происходит достаточно много продаж постельного белья и аксессуаров для спальни и ванной. Однако по статистике прошлого года январские распродажи товаров для дома предлагали гораздо большие скидки. Ведь после Нового года на эти товары обычно не слишком большой спрос, поэтому продавцы усиленно стараются завлечь покупателей акционными ценами.
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Зимняя одежда. В декабре сезонные товары явно рано еще продавать со скидками, спрос на нее и так весьма велик. Поэтому скидки если и будут, то восем небольшие. Если вы хотите приобрести зимнюю одежду и обувь дешевле - стоит дождаться начала сезонных распродаж, а это конец января и февраль, когда ритейлерам уже надо расчищать склады для товаров следующего сезона. Вот тогда можно будет найти скидки до 80%.
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