Черная пятница - не единственная возможность сделать выгодные покупки к Новому году. Для тех, кто не успел купить подарки в ноябре, на ROZETKA скоро начнется декабрьская новогодняя распродажа, которая будет длиться не один день, а целую неделю! Поэтому у покупателей будет достаточно времени, чтобы выбрать лучшие подарки на Новый год всем своим близким и успеть получить заказ до наступления праздничных выходных.

Но перед тем, как нажать кнопку "купить", взгляните на список лучших товаров, которые можно купить в декабре, а также возьмите на заметку вещи, с покупкой которых стоит повременить.

Что купить в подарок на Новый год - лучшие предложения декабря

Последний месяц года - это всегда предновогодняя суета в поисках подарков, раздумий, как порадовать всех близких и не разориться при этом. А декабрьские распродажи провоцируют покупать как можно больше всего. Что же в декабре действительно предлагается по лучшим ценам по сравнению со всеми остальными месяцами года?

Электроника. Отличные цены на планшеты и ноутбуки традиционно появляются в Черную пятницу, но перед Новым годом по-прежнему можно найти отличные предложения в этой категории товаров. Наиболее выгодные цены ищите на традиционные новогодние подарки - фитнес-трекеры, смартфоны, повербанки.

Наушники. В то время как сезон Черной пятницы закрывает множество запросов на покупку электроники, наушники выделяются в этом ряду. В прошлом году в декабре было гораздо больше продаж в этой категории. Ищите скидки от крупных брендов, таких как Beats, Bose и Sennheiser. А если у вас ограниченный бюджет, вы сможете найти наушники от Panasonic или JBL по очень приятным ценам.

Ювелирные изделия. Декабрь - это время, когда можно выгодно купить украшения. Несмотря на то, что сезон самых активных продаж в ювелирных магазинах еще далеко, к Новому году спрос на золото, серебро и бижутерию подогревается лидерами рынка. Это достаточно хороший вариант подарка, тем более если его можно купить с хорошей скидкой. Наибольшее количество покупок украшений совершается в среднем ценовом сегменте, а потому на них не стоит ждать больших скидок. А вот на бриллианты и ювелирные изделия из золота вполне возможны скидки до 40% от обычной цены.

Игрушки. Новый год - самый любимый детский праздник, и совершенно естественно, что львиная доля продаж в эти дни приходится именно на подарки детям. А это, конечно же, в большинстве своем разнообразные игрушки - конструкторы Lego, куклы Barbie, мягкие игрушки, детские книжки и раскраски и многое-многое другое. Мир игрушек и их производителей огромен, и каждый из брендов и магазинов старается привлечь как можно больше покупателей. Так что акционный ассортимент в этой сфере весьма разнообразен.

Видеоигры. Эту категорию товаров тоже можно отнести к игрушкам, но для детей постарше и даже для взрослых. Продажи этих товаров в Новый год тоже имеют весьма значительный объем. В прошлом году было много горячих предложений, таких как Assassin's Creed Odyssey и Fallout 76, которые продавались почти в половину обычной стоимости. Так что декабрь - это хорошее время, чтобы запастись отличными играми с любой игровой консолью.

Праздничный декор. Общепринято мнение, что сезонные товары нужно покупать после сезона, если хотите получить лучшие цены. Но в прошлом году наблюдалось удивительное количество акционных предложений праздничного декора в течение декабря. Безусловно, лучшие скидки начнутся в конце месяца, скорее всего в течение последней недели декабря. К январю ассортимент значительно поредеет, а вот снизятся ли цены - возможно, что и нет. Впрочем, запасаться декором на следующий год - вообще странная затея, несовместимая с настоящим духом новогодних праздников.

Что не стоит покупать в декабре

Если вы планируете купить эти вещи себе, а не в подарок под елку, то пока повремените с покупкой, после новогодних праздников цены на эти товары будут ниже: