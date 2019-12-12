Парижское коммюнике подтвердило необходимость выполнения Минских соглашений - Сергей Левочкин [ Редактировать ]
"Оппозиционная платформа - За жизнь" поддерживает продление закона об особом статусе. При этом мы считаем, что он должен действовать на постоянной основе. Об этом заявил журналистам в кулуарах Верховной Рады народный депутат Сергей Лёвочкин.
"Мы удовлетворены тем, что Верховная Рада поддержала закон об особом статусе. Если бы он не был принят, то Украина, по сути, в одностороннем порядке вышла бы из Минских соглашений - ключевого элемента на пути к миру на Донбассе", - заявил политик.
Он также сообщил, что "Оппозиционная платформа - За жизнь" выступает за принятие внесенного фракцией варианта законопроекта об особом статусе Донбасса.
"Наш законопроект предполагает, что закон об особом статусе будет действовать постоянно и станет основой для принятия всех следующих законопроектов, в том числе изменений в Конституцию и закона об амнистии - всего пакета, который подробно изложен в Минских соглашениях и должен привести к миру", - сказал Сергей Лёвочкин.
Народный депутат также указал, что текст парижского коммюнике исключает возможность пересмотра Минских соглашений.
"В коммюнике все стороны подтвердили Минские соглашения и взяли на себя обязательства до следующей встречи воплощать их в жизнь. К этой встрече необходимо создать основу для обсуждения (и это записано в коммюнике) проведения выборов на Донбассе", - заявил он.
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