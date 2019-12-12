Объявлено имя первого члена жюри Национального отбора на "Евровидение-2020". Им стал народный артист Украины Андрей Данилко.

"Вот уже пятый год в кресле жюри, но мои критерии отбора не меняются: главное, чтобы страна была ярко и конкурентноспособно представлена на Евровидении. Я надеюсь, в этом году и зрители, и жюри выберут самого достойного представителя от Украины. Иначе - зачем это все?", - говорит Андрей Данилко.

Ведущий прямых эфиров станет Сергей Притула.

Ранее сообщалось, что в сети появился логотип "Евровидения-2020".