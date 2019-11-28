В сети появился логотип "Евровидения-2020" [ Редактировать ]
Организаторы "Евровидения-2020" представили официальный логотип юбилейного международного песенного конкурса. Об этом сообщили на сайте eurovision.tv.
Известно, что конкурс пройдет в Нидерландах. Авторы отмечают преемственность нового логотипа: он навеян символами конкурсов, которые проводились в предыдущие годы.
"Он соответствует характеристикам голландского дизайна: минималистичный, экспериментальный и инновационный. Он рассказывает историю, он красочный, праздничный и, что немаловажно, широко применим", - отметила исполнительный продюсер конкурса.
Раньше сообщалось о том, что в Украине собирали голоса за возвращение Maruv. А также мать дуэта ANNA MARIA сделала громкое заявление.
по теме
К Зверобой пришли с обысками и изъяли оружие
Государственное бюро расследований проводит обыск у волонтера Маруси Зверобой
Ж/Д билеты в Украине подорожают
Стоимость билетов на пассажирские перевозки вырастет в цене
Взломали сейф и украли деньги: в Киеве ограбили Нацсоюз журналистов (фото)
В ночь на 28 ноября, в Киеве ограбили офис Национального союза журналистов Украины
Перепись населения: Дубилет рассказал об альтернативе
Дубилет выступил с важным заявлением
Xiaomi прекратила выпуск одного из самых популярных смартфонов
Компания Xiaomi прекратила выпуск популярного смартфона