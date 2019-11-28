Организаторы "Евровидения-2020" представили официальный логотип юбилейного международного песенного конкурса. Об этом сообщили на сайте eurovision.tv.

Известно, что конкурс пройдет в Нидерландах. Авторы отмечают преемственность нового логотипа: он навеян символами конкурсов, которые проводились в предыдущие годы.

"Он соответствует характеристикам голландского дизайна: минималистичный, экспериментальный и инновационный. Он рассказывает историю, он красочный, праздничный и, что немаловажно, широко применим", - отметила исполнительный продюсер конкурса.



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