В среду, 11 декабря, в Днепре на улице Столбовой в одной из квартир было обнаружено тело повешенного мужчины. Об этом сообщает kriminal.net.ua.

По предварительной информации, жильцы дома начали чувствовать непонятный неприятный запах. Так, в одной из квартир дома прибывшие полицейские обнаружили тело мужчины в петле.

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Соседи опознали погибшего. Точное время смерти мужчины установит судебно-медицинская экспертиза.

По предварительной версии мужчина совершил суицид. Решается вопрос о правовой квалификации происшествия.

На месте работала патрульная полиция, судебно-медицинские эксперты и следственно-оперативная группа. Подробности происшествия выясняются.

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