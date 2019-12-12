В Днепре соседи нашли повешенного парня [ Редактировать ]
В среду, 11 декабря, в Днепре на улице Столбовой в одной из квартир было обнаружено тело повешенного мужчины. Об этом сообщает kriminal.net.ua.
По предварительной информации, жильцы дома начали чувствовать непонятный неприятный запах. Так, в одной из квартир дома прибывшие полицейские обнаружили тело мужчины в петле.
Соседи опознали погибшего. Точное время смерти мужчины установит судебно-медицинская экспертиза.
По предварительной версии мужчина совершил суицид. Решается вопрос о правовой квалификации происшествия.
На месте работала патрульная полиция, судебно-медицинские эксперты и следственно-оперативная группа. Подробности происшествия выясняются.
Ранее сообщалось, что на вокзале обнаружили жуткую находку, а также в Кременчуге сын расстрелял отца.
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