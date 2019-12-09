В Полтавской области в Кременчуге случилось происшествие. Так, между 38-летним мужчиной и его 66-летним отцом возникла ссора, в ходе которой сын застрелил своего отца из пистолета Флобера. Об этом "УНН" сообщили в пресс-службе ГУНП в области.

По предварительной информации, они отдыхали, употребляя спиртные напитки. Во время ссоры сын применил устройство для отстрела патронов Флобера и попал в отца. Отмечается, что от полученных травм мужчина скончался в больнице.

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"Его доставили в больницу, но полученное пулевое ранение оказалось несовместимым с жизнью, он скончался в больнице", - добавили в полиции.

По данному факту открыли уголовное производство.

"Сын сейчас задержан, оружие с которой он стрелял изъято. Открыто уголовное производство по части 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство) и в рамках этого уголовного производства следователи устанавливают все обстоятельства этой трагической ситуации", - отметили в отделе коммуникации.

Ранее сообщалось, что в Днепре нашли два трупа в одеялах, а также под Одессой во время застолья убили мужчину.