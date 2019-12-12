Окончательное утверждение программы МВФ для Украины будет зависеть от выполнения предварительных условий. Об заявил Джерри Райс, представитель Международного валютного фонда (МВФ), пишет "Голос Америки".

Райс подчеркнул, что пока договоренность относительно программы МВФ для Украины является предварительной.

"Решение об окончательном утверждении еще не внесено на рассмотрение Правления МВФ. Когда оно будет внесено, будет зависеть от того, как Украина выполнит предварительные условия", - сказал представитель МВФ.

Ранее мы писали о том, что Украина сможет получить 500 млн евро второго транша от ЕС.