На виборах у Британіх перемагає "брекзит" [ Редактировать ]
На парламентських виборах у Британії впевнено перемагає консервативна партія Бориса Джонсона. За результатами екзитполу, торі отримують 368 мандатів у Палаті громад.
Опозиційна Лейбористська партія лише 191. Це буде більш ніж достатньо, аби забезпечити Джонсону необхідну йому більшість для організації виходу Великої британії із ЄС 31 січня 2020 року.
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