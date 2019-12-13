На парламентських виборах у Британії впевнено перемагає консервативна партія Бориса Джонсона. За результатами екзитполу, торі отримують 368 мандатів у Палаті громад.

Опозиційна Лейбористська партія лише 191. Це буде більш ніж достатньо, аби забезпечити Джонсону необхідну йому більшість для організації виходу Великої британії із ЄС 31 січня 2020 року.