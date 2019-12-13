Сьогодні суд має обрати запобіжний захід підозрюваним у вбивстві Павла Шеремета - волонтерам Андрію Антоненку та Юлії Кузьменко. Слідчі проситимуть запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Нагадаю, напередодні у справі вбивства журналіста затримали п'ятьох підозрюваних. Це ветерани АТО й волонтер. Усі деталі обвинувачення напередодні на прес-конференції у столиці розповіли керівники правоохоронних органів разом з Президентом України. Докладніше - Даніїл Снісар.

"Вступили у змову з метою дестабілізації ситуації в Україні". Мвс оприлюднило повний звіт розслідування вбивства журналіста Павла Шеремета. У доказовій базі правоохоронців - телефонні розмови фігурантів справи, експертні висновки, психологічні аналізи та інші аудіовізуальні матеріали.

"Саме ці матеріали і справи дають слідству підстави - підозрювати у причетності до злочину - кілька осіб. Це дуже важка справа, в якій слідство вивчило тисячу оперативних матеріалів, у тому числі відео та аудіо - було проведено більше 50 експертиз", - говорить Арсен Аваков, міністр внутрішніх справ України.

У справі про вбивство журналіста Павла Шеремета слідство підозрює п'ятьох осіб. Серед них ветеран АТО Андрій Антоненко, соліст гурту Riffmaster, відома волонтерка Юлія Кузьменко - за фахом лікарка, добровольці АТО Владислав та Інна Грищенки і медсестра одного з парашутно-десантних батальйонів Яна Дугар.

"Слідство отрималло у сукупності обгрунтовані підстави на підозру певних осіб на причестність в організації та вбивства громадянина Російської федерації журналіста Павла Шеремета. Саме з метою можливої дестабілізації внутрішньої соціально- політичної ситуації в країні", - говорить Євген Коваль, заступник голови Національної поліції, начальник кримінальної поліції.

За даними слідства, підозрюваних осіб пов'язувала спільна диверсійна діяльність. Так, зокрема, експерти встановили, що вибуховий пристрій, яким підірвали автівку Шеремета, майже ідентичний тому, який використали в Косові на Івано-Франківщині у 2018 - під час невдалої спроби замаху на місцевого бізнесмена. Саме в той час у місті перебував і один із підозрюваних, Андрій Антоненко автівкою привіз подружжя Грищенків. У МВС наголосили - провели десятки експертиз наявних відеоматеріалів. Завдяки камерам спостереження поблизу вулиці Богдана Хмельницького вдалося ідентифікувати, хто, найімовірніше, закладав вибухівку під авто журналіста. Правоохоронці підозрюють: особи на відео - Андрій Антоненко. Його видав специфічний одяг із принтом і кульгання - за кілька днів до вбивства Шеремета Антоненкові зробили операцію на нозі. Жінка, яку також зафіксувала камера, імовірно, Юлія Кузьменко. Слідчі дії щодо вбивства Павла Шеремета тривають.

"Я впевнений що зараз співпраця та правоохоронних органів, міцна співпраця яка є - вона нам обов'язково дасть висновки і обов'язково усі злочинці будуть за гратами", - говорить Володимир Зеленський, президент України.

"Насправді це тільки свого роду перші кроки у розкритті злочини оскільки було встановлено лише тих осіб які планували. які власне вчинили вбивство і наспрпавді країна ще має почути відповідь на те хто ж був ініціатором чи організатором цього жахливого злочину", - говорить Руслан Рябошапка, генеральний прокурор України.

Трагедія сталася вранці 20 липня 2016 року. Павло Шеремет щойно рушив автівкою на роботу до студії. На вулиці Богдана Хмельницького прогримів вибух. В авто журналіст перебував сам. За кілька хвилин після прибуття медиків у кареті "швидкої", чоловік помер.

За словами правоохоронців, рвонув пристрій, закладений під сидінням водія. Пізніше стало відомо, що вбивці зробили його з елементів протипіхотної міни МОН-50 і магнітами закріпили на днищі автівки. Павло Шеремет був відомий своєю проукраїнською позицією.

Через утиски влади в Білорусі виїхав спершу до Росії. У 2012 почав працювати в Україні. Активно підтримував наших бійців і засуджував анексію Криму. Журналістові було 44 роки.