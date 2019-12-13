Многие из нас обожают печенье. Этим продуктом всегда можно перекусить, но вся хлебобулочная продукция не способна принести здоровью ничего полезного.

Сладкое печенье может нанести вред вашему желудку и зубам. Печенье вредно из-за содержащихся в нем жиров. Недобросовестные производители используют для производства печенья пальмовое масло - чистый яд.

Оно не перерабатывается и не выводится из организма и оседает на стенках сосудов, откладывается в печени. Особенно губительно пальмовое масло для детей.

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Также, печенье настолько насыщено жирами, сахаром и искусственными красителями, что способно погубить любую диету. Калорийность даже галет или овсяного печенья колоссальна и соизмерима с куском говядины или тарелкой супа.