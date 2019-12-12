Майонез: польза и вред продукта [ Редактировать ]
В преддверии новогодних праздников все мы составляем праздничное меню. Люди, которые следят за своим рационом питания и фигурой пытаются сделать свой стол минимально вредным. Но как же без салатиков с майонезом? Эксперты рассказали, насколько вреден майонез.
Майонез калорийный - это правда. В среднем 680 ккал на 100 грамм продукта. Однако в оливковом масле 884 ккал, а в сливочном 717 ккал. Майонез делается из растительного масла (ненасыщенных жиров), количество трансжиров в нем также минимально.
В продукте много соли, это отнюдь не полезно. Из-за большого количества соли и калорий не рекомендуется есть майонез или выбирать все-таки диетический.
Во всяком случае диетологи рекомендуют удержаться от покупки майонеза на регулярной основе. Если ві уж совсем не можете без этого соуса, тогда научитесь делать его в домашних условиях. Он будет гораздо полезнее для вашего здоровья и фигуры!
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