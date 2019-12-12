Творог - полезный продукт, который богат микроэлементами и минералами. Эксперты рекомендуют добавлять продукт в свой рацион питания, ведь он очень благоприятно влияет на здоровье. Так, недавние исследование показали, что особенно творог полезен пациентам с диагнозом рак.

Огромная работа была проделана экспертами Университета Глазго совместно со специалистами из Института Битсона, основным направлением которого является изучение раковых опухолей.

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В рамках исследовательского проекта были применены биологические материалы в виде лабораторных мышей. Из их рациона были полностью исключены аминокислоты, основной элемент добычи всех природных белков. В результате такой подход привел к торможению процесса развития у мышей раковых клеток, провоцирующих новообразования в кишечнике и крови.

В рамках исследования рассматривались такие аминокислоты, как серин и глицин, которые в достаточно больших количествах можно обнаружить в молочных продуктах и мясе.

При выведении аминокислот из рациона грызунов просматривалась уязвимость раковых клеток к лечащим веществам, при этом продолжительность жизни заметно увеличивалась. Чтобы удостовериться в эффективности безбелковой диеты, специалисты намерены провести масштабные клинические исследования.

Ранее сообщалось, что почему женщинам не стоит пить кофе, а также почему нельзя есть яблоки на ночь.