Какие продукты легко усваиваются [ Редактировать ]
Некоторые продукты наш организм усваивает куда легче, чем остальные. Включая их в свой рацион, мы облегчаем работу нашему желудку и сохраняем чувство легкости на протяжении дня. Этим продуктам стоит уделить особое внимание, если у вас возникли проблемы с пищеварительным трактом. Об этом пишет medicalnewstoday.com.
Тост
Тост может помочь уменьшить тошноту и изжогу. Но не все тосты одинаковы.
Хлеб из цельной пшеницы содержит много клетчатки и может трудно усваиваться. Таким образом, чтобы избежать проблем с пищеварением, можно употреблять белый тост без масла.
Рис
При выборе риса важно помнить, что не все его виды усваиваются одинаково хорошо. Так, следует отдать предпочтение белому рису, а не коричневому. Он также поможет насытить организм углеводами, не вызывая проблем с желудком.
Соленые крекеры
Соленые крекеры часто рекомендуют как "лекарство" от тошноты и расстройства желудка. Ведь они содержат необходимое количество углеводов, которые легко всасываются.
Бананы
Бананы - хороший источник углеводов, которые легко усваиваются большинством людей. В зрелых бананах эти углеводы еще более доступны. Бананы также являются хорошим выбором, потому что они обеспечивают организм калием.
Яблочное пюре
Фрукты являются частью здорового питания. Но из-за высокого содержания клетчатки они могут привести к проблемам с пищеварением. Яблочное пюре - отличный источник необходимых питательных веществ, которые содержатся в яблоках, но легче усваиваются.
Яйца
Яйца обеспечивают организм белком и минералами, которые помогают сохранить здоровье организма. При этом и белок, и желток усваиваются одинаково хорошо.
Сладкий картофель
Сладкий картофель является хорошим источником растворимой клетчатки, которая легче усваивается пищеварительной системой, нежели нерастворимая. Кроме того, растворимая клетчатка увеличивает количество хороших бактерий в кишечнике, что улучшает состояние пищеварительной системы.
Курица
Цыпленок обычно легко усваивается. Он также не содержит клетчатки, что делает его хорошим выбором для лиц с проблемами пищеварения. Лучше всего употреблять мясо без шкуры, запеченное или на пару. Главное - не в жареном виде.
Лосось
Лосось - отличный вариант, если вы не противник рыбы. Лосось содержит большое количество белков и омега-3 жирных кислот.
Желатин
Желатин часто является одним из первых продуктов, которые можно употреблять в больнице после операции. Он поможет справиться с обезвоживанием, не перегружая организм.
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