Госбюджет - 2020 вступит в силу 1 января (текст документа) [ Редактировать ]
Опубликован закон о государственном бюджете Украины на 2020 год. Документ обнародован в парламентской газете "Голос Украины".
Известно, что закон вступит в силу 1 января 2020 года.
На что заложены средства в бюджете-2020?
1. Бюджет Министерства обороны
Отметим, бюджет Министерства обороны в 2020 году станет рекордным и составит 245,8 млрд гривен.
Главная цель оборонного ведомства - это развитие Вооруженных Сил Украины, поэтому процент бюджета существенно вырос и должен стать крупнейшим бюджетом со времен независимости Украины, - отметил министр обороны.
2. Медицина
Так, на экстренную медицинскую помощь предусмотрено 1,9 млрд гривен (из них 900 млн гривен на кареты скорой + 1 млрд на открытие отделений экстренной помощи).
Программа "Доступные лекарства" в 2020 году предусматривает 3,3 млрд гривен.
На закупку лекарств и медицинских изделий для больниц в 2020 году предусмотрено 9,7 млрд гривен.
На лечение за рубежом (речь идет о трансплантации) заложено 1,09 млрд гривен.
3. Социальное обеспечение
На субсидии выделили 47,6 млрд гривен.
На предоставление правовой помощи гражданам - 822 млн гривен.
Соцадаптация ветеранов АТО/ООС - 246 млн гривен.
4. Образование
Правительство впервые выделило в 2020 году отдельный бюджет в 3,5 млрд гривен на программу "Способная школа для лучших результатов".
На программу "Новая украинская школа" - 1,4 млрд гривен.
На развитие учебно-практических центров профтехобразования - 259 млн гривен.
Ежегодная денежная поддержка для молодых учителей (стаж до 10 лет), чтобы повысить престижность, поддержать и стимулировать молодежь преподавать, в частности в сельских школах - 21 тысяча гривен.
Очень важно поддержать молодого учителя. У нас есть проблема, когда в школу часто не хотят идти работать молодые люди. Это означает, что в школах сейчас остается все больше пожилых людей, которые скоро должны выйти на пенсию, и со временем у нас возникнет проблема, обучать банально некому. Поэтому мы, как государство, сейчас обращаем внимание на положение именно молодых учителей. У них сейчас условия оплаты труда хуже - меньше надбавки, но с другой стороны, мы хотим показать молодежи, что быть учителем - это престижно, - акцентировал Гончарук.
5. Креативные индустрии и культура
На креативные индустрии и развитие культуры правительство заложило 15,1 млрд гривен.
Программа мобильности молодежи - 500 млн гривен.
Раскрытие туристического потенциала - 240 млн гривен.
Раньше сообщалось о том, что расходы на долги сократили в бюджете на 2020 год. А также Гончарук заявил о повышении зарплат.
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