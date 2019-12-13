Опубликован закон о государственном бюджете Украины на 2020 год. Документ обнародован в парламентской газете "Голос Украины".

Известно, что закон вступит в силу 1 января 2020 года.

На что заложены средства в бюджете-2020?

1. Бюджет Министерства обороны

Отметим, бюджет Министерства обороны в 2020 году станет рекордным и составит 245,8 млрд гривен.

Главная цель оборонного ведомства - это развитие Вооруженных Сил Украины, поэтому процент бюджета существенно вырос и должен стать крупнейшим бюджетом со времен независимости Украины, - отметил министр обороны.

2. Медицина

Так, на экстренную медицинскую помощь предусмотрено 1,9 млрд гривен (из них 900 млн гривен на кареты скорой + 1 млрд на открытие отделений экстренной помощи).

Программа "Доступные лекарства" в 2020 году предусматривает 3,3 млрд гривен.

На закупку лекарств и медицинских изделий для больниц в 2020 году предусмотрено 9,7 млрд гривен.

На лечение за рубежом (речь идет о трансплантации) заложено 1,09 млрд гривен.

3. Социальное обеспечение

На субсидии выделили 47,6 млрд гривен.

На предоставление правовой помощи гражданам - 822 млн гривен.

Соцадаптация ветеранов АТО/ООС - 246 млн гривен.

4. Образование

Правительство впервые выделило в 2020 году отдельный бюджет в 3,5 млрд гривен на программу "Способная школа для лучших результатов".

На программу "Новая украинская школа" - 1,4 млрд гривен.

На развитие учебно-практических центров профтехобразования - 259 млн гривен.

Ежегодная денежная поддержка для молодых учителей (стаж до 10 лет), чтобы повысить престижность, поддержать и стимулировать молодежь преподавать, в частности в сельских школах - 21 тысяча гривен.

Очень важно поддержать молодого учителя. У нас есть проблема, когда в школу часто не хотят идти работать молодые люди. Это означает, что в школах сейчас остается все больше пожилых людей, которые скоро должны выйти на пенсию, и со временем у нас возникнет проблема, обучать банально некому. Поэтому мы, как государство, сейчас обращаем внимание на положение именно молодых учителей. У них сейчас условия оплаты труда хуже - меньше надбавки, но с другой стороны, мы хотим показать молодежи, что быть учителем - это престижно, - акцентировал Гончарук.

5. Креативные индустрии и культура

На креативные индустрии и развитие культуры правительство заложило 15,1 млрд гривен.

Программа мобильности молодежи - 500 млн гривен.

Раскрытие туристического потенциала - 240 млн гривен.

Раньше сообщалось о том, что расходы на долги сократили в бюджете на 2020 год. А также Гончарук заявил о повышении зарплат.