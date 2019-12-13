Сьогодні підозрюваним у вбивстві Павла Шеремета обиратимуть запобіжний заход. Засідання Печерського райсуду Києва орієнтовно почнеться після першої дня.

Загалом, ідеться про п'ятьох людей. Це ветерани АТО й волонтери - медсестра одного з парашутно-десантних батальйонів Яна Дугар, лікарка й волонтерка Юлія Кузьменко, музикант і доброволець Андрій Антоненко, а також добровольці Владислав та Інна Грищенки.

Ці прізвища прозвучали напередодні на спеціяльному брифінгу за участи президента, міністра внутрішніх справ та генпрокурора. Зокрема, там ішлося про те, що закладала вибухівку під авто Шеремета - Кузьменко, а допомагав їй - Антоненко. Слідство вважає основним мотивом убивства журналіста - дестабілізацію ситуації в Україні.

"Насправді це тільки свого роду перші кроки у розкритті злочини оскільки було встановлено лише тих осіб які планували, які власне вчинили вбивство і насправді країна ще має почути відповідь на те, хто ж був ініціатором чи організатором цього жахливого злочину", - говорить Руслан Рябошапка, Генеральний прокурор України.

Хто ініціював вбивство Павла Шеремета правоохоронцям відомо. Про це напередодні заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков. І додав, що відповідей на всі питання у слідства немає. Але чимало доказів причетности зазначених осіб до злочину - сторона обвинувачення надасть сьогодні у суді. на затримання сержанта Андрія Антоненка, якого підозрюють у вбивстві Павла Шеремета, відреагувало Командування Сил спеціальних операцій. Там повідомили - Антоненко служить в Збройних силах за контрактом з липня 2017-го. У штабі його характеризують позитивно. І готові надати всю необхідну інформацію задля об'єктивного розслідування.