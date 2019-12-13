"Програвати не страшно": канадський стартап створив навчальну іграшку [ Редактировать ]
Програвати без жалю канадський стартап створив іграшку, яка навчає людей стійко сприймати невдачі та не опускати при цьому рук. Які принципи та правила цієї гри - дивіться в наступному сюжеті.
Знову не вийшло? Нічого. Спробуй ще раз. Канадська компанія Twenty-one Toys розробила іграшку, яка має полегшити людям біль від програшу та поразки. Називається вона "Феілор Той" у перекладі - "Іграшка-невдача". Вона покликана продемонструвати людині, що не перемогти або не досягти мети з першого, другого чи навіть з десятого разу - це нормально. Нічого ганебного і страшного в цьому немає. Навіть навпаки. Як стверджують творці іграшки - кожна поразка - це можливість практикуватися й покращувати свої навички.
"Вміння правильно сприймати невдачі - дуже необхідне в роботі. Але з дитсадка нас ніхто цього не навчає. Тож я розробила іграшки, які допоможуть надолужити ці навички. Мені подобається думати, що за допомогою іграшки ми можемо людей будь-якого віку навчити не боятися невдач - від шестирічок і до гендиректорів", - говорить Ілана Бен-арі, Засновниця Twenty-one Toys.
Гра розрахована на командну роботу. Принципи та правила - елементарні. Команда має одне дерев'яне коло та кілька менших фігур різних форм. Протягом п'яти хвилин учасники мають розставити їх на коло так, щоб воно балансувало і жодна фігурка - не впала.
"Решта залежить від вас і вашої команди. Наскільки ви амбіційні в спорудженні конструкції або наскільки стійкою хочете її зробити, адже щоразу, коли все розсипається, - ви втрачаєте бали. Але що більше деталей ви залучите, то більше очок отримаєте. Це простий спосіб за п'ять хвилин перевірити, наскільки ти готовий ризикувати, діяти в умовах змагання, які твої очікування від інших і як ти долаєш невдачі", - говорить Ілана Бен-арі, Засновниця Twenty-one Toys.
Гравці кажуть - гра навчає витримки, терпіння, змушує дослухатися до інших учасників і довіряти одне одному. А також не перейматися, якщо виконати завдання не вдається.
"По-перше, я зрозумів, що пробувати різні варіанти розв'язання одного завдання - це нормально. Тепер я ціную сам процес гри, а не результат. Я уважно слухаю інших гравців, тестую їхні ідеї. І щоразу - наші результати дедалі кращі", - говорить Джей Скотто, працівник благодійної організації.
Попередня розробка компанії іграшка, яка вчить слухати й довіряти одне одному. Це пазл, який гравці мають складати із зав'язаними очима лише за допомогою підказок своїх товаришів. Вона має неймовірний успіх. Зараз її активно використовують у понад сотні офісів і шкіл у сорока п'яти країнах світу.
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