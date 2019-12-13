На Черкащині судді уже четвертий рік ніяк не можуть поставити крапку у справі про вбивство Героя України журналіста Василя Сергієнка. У квітні 2014 року його викрали з власної оселі та жорстоко закатували у лісі під Корсунь-Шевченківським. Правоохоронцям вдалося затримати майже всіх учасників злочину і зараз вони на лаві підсудних. Щоправда, самі судді не квапляться розглядати справу.

Колегія Городищенського районного суду вже п'ята - від початку розгляду справи про вбивство журналіста Василя Сергієнка. Останній рік саме тут проходять слухання, щоправда, до суті перейшли лише кілька місяців тому. Засідання постійно то переносяться, то зриваються.

"Не хочеться дивитись на це все, не хочеться. І нервова система вже не витримує. От наприклад завтра суд, а я вночі не сплю. Ну чому мені хвилюватись? А разом з тим хвилююсь, бо не знаю, що буде на цьому суді", - говорить Валентина Сергієнко, вдова журналіста.

Сьогоднішнє засідання теж почалося зі зволікання. Попри заплановану 10 ранку, стартує лише по обіді - одного з обвинувачених не встигли вчасно привезти з черкаського СІЗО. Прокурор налаштована рішуче: адже у трьох підозрюваних закінчується термін запобіжного заходу і вони можуть автоматично опинитись на волі.

"Якщо ми сьогодні не розглянемо, закінчиться дія запобіжного заходу і така загроза є. Однак, я повторюю, що ми будемо робити все щоб сьогоднішнє засідання відбулось", - говорить Вікторія Дидич, процесуальний прокурор по справі.

У справі шість фігурантів. За час слухань під домашній арешт та заставу випустили чотирьох. У СІЗО залишились ймовірний організатор вбивства журналіста та один із виконавців.

На цих кадрах слідчого експерименту обвинувачений Володимир Воронков особисто показує, як і де вбивали журналіста. Саме у цього чоловіка сьогодні і збігає термін тримання під вартою.

"Федоров вот так сидел над ним, голова вот так била, тело туда, а он взял кабель и вот так душил".

Ймовірного організатора вмикають конференц-зв'язком зі столичного СІЗО. Усі решта присутні. Попри власні свідчення, вони та адвокати запевняють, - до слідства не були знайомі.

Прокурор наполягає почати засідання з продовження запобіжного заходу. Але захист, натомість, пропонує спершу розглядати справу, а запобіжний захід залишити на потім.

"Давайте рассматривать по факту, а вдруг там нету никаких доказательств, что я виноват, и я преступник. И тогда какой вопрос может быть по мере пресечения и дальнейшего рассмотрения дела, может же такое быть? ".

Та під натиском обвинувачення колегія суддів таки погоджується розглянути запобіжний захід. Після тривалої наради обвинуваченим у звірячому вбивсті журналіста подовжили запобіжні заходи знову на два місяці. А от коли врешті почнуть розглядати справу по суті - невідомо.