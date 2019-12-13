Комітет чи слухання: у Верховній раді провели незрозумілу зустріч [ Редактировать ]
Комітет чи слухання провели в стінах Верховної Ради сьогодні вранці, не знають навіть в керівництві самого аграрного комітету.
Хоча саме "земельний" закон був основною темою на порядку денному. На зустрічі були присутні представники усіх парламентських фракцій, але поправки до законопроекту так і не обговорили. Оскільки, статус засідання так і залишився невідомим.
"Я же задал председателю простой вопрос - Що це таке? Що це за збиговисько? Потому что если это комитет, то его учасники являются соучастниками преступления. Если просто слушания, то слушания. И какой ответ я получил: да мы не знаем что это такое. Скажите пожалуйста, что за срочность такая - продать до Нового Года землю Украины? ", - говорить Вадим Рабінович, народний депутат, співголова фракції "Опозиційна платформа - За життя".
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