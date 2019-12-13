Усіх підозрюваних, про яких говорили на брифінгу в присутності перших осіб правоохоронної системи та президента, сьогодні доправили до суду. Для обрання запобіжних заходів.

Тож, чи всіх взяли від варту? Та які нові подробиці звинувачень прозвучали на засіданнях? Увесь день за процесами стежив Руслан Смещук.

Судова епопея з обрання запобіжних заходів трьом підозрюваним у причетності до вбивства Павла Шеремета триває ось уже майже 12 годин - від самого ранку. Ще до початку засідання у приміщенні суду та біля нього почали збиратися люди, які не вірять у винуватість затриманих.

"До тих, що вчора були подані непереконливі особисто для мене уривки розмов фактичних доказів я не побачив, я не верю", - говорить Олександр Войтка, координатор спілки ветеранів.

"В ході досудового розслідування встановлено що Антоненко А.С. захопившись ульранаціоналістськими ідеями, культивуючи величність арійської раси, розмежовуючи суспільство за принципом національної належності, прагнучи зробити свої погляди об’єктом громадської уваги, вчиняє свої дії, щоб привернути увагу до певних політичних переконань перебуваючи на території АТО з числа волонтерів та військових що пройшли підготовку в добробатах та мають навики поводження з вогнепальною зброєю вибуховими речовинами вирішив створити організовану групу, щоб у її складі вчинити вбивство журналіста Шеремета Павла".

Першим запобіжний захід обирали військовій медсестрі - Яні Дугар. Її звинувачують у тому, що вона напередодні вбивства фотографувала відеокамери спостереження в районі майбутнього злочину. Прокуратура клопотала про домашній арешт для обвинуваченої. Під час засідання захист надав документи, що на момент убивства Яна Дугар проходила службу у військовому шпиталі у місті Покровск, тоді ще у зоні АТО.

"Є виписки із протоколів проведення операцій за червень липень, де вона брала участь десь у 50 операцій ми впевнені, що ми найдемо всіх тих хлопців, яким допомагала Яна, як сестра", - говорить Віталій Коломієць, адвокат Яни Дугар.

Також адвокати стверджували, що на відео, яке вчора демонстрували на брифінгу МВС, не Яна. Проте після кількох годин суддя задовольнив клопотання прокуратури - і відправили Яну під цілодобовий домашній арешт за місцем реєстрації. В неї забрали закордонний паспорт, і підозрювана сьогодні ж має виїхати додому у Новомосковськ Дніпропетровської області, де перебуватиме до 8 лютого.

Другою почали обирати запобіжний захід Юлії Кузьменко, знаної за позивним Ліса. Та її адвокати подали відвід судді Сергію Вовку. Той взяв паузу, і почав обирати запобіжний захід і для Андрія Антоненка, з позивним Буча. Але його захист теж подав клопотання про відвід.

"Слідчий суддя, який наразі слухає клопотання сторони обвинувачення про обрання запобіжного заходу вже приймав рішення стосовно обрання заходу іншим фігурантам справи і на нашу думку, ми вважаємо суддя вже сформував уявлення про ніби то причетність інших фігурантів до обставин, які викладені у кримінальному провадженні, тому не може неупередженно і об’єктивно, як того вимагає КПК здійснювати правосуддями", - говорить Костянтин Татарченко, адвокат Андрія Антоненко.

Через декілька годин клопотання про відвід судді адвокатами Юлії Кузьменко відхилили. Під час цього навіть виникла штовханина між правоохоронцями та сторонниками обвинуваченої.

Дякую за інформацію. Руслан Смещук про перебіг судових засідань щодо підозрюваних у вбивстві Павла Шеремета.