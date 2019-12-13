Такої суперечливої порції новин давно не було. З одного боку, ми вже третій рік очікуємо правди про обставини вбивства Павла Шеремета. І поліція стверджує, що істина встановлена. Однак, з іншого боку, - питань без відповідей, після вчорашнього брифінгу топ-посадовців, стало ще більше.

Чи достатньо доказів у правоохоронців проти тих, кого вони звинувачують? Та коли дізнаємось імена замовників вбивства Шеремета? Спробуємо знайти сьогодні хоча б частину відповідей.

"Це справа нашої честі - вжити всі заходи, для того, щоб в найкоротші терміни, цей злочин було розкрито".

Та весь цей час злочин залишався резонансним "висяком". Про вбивство журналіста Павла Шеремета згадували хіба журналісти.

"Слідство посилалося на те, що ця інформація є секретною. Коли ви говорите, що це справа честі. А потім звітуєте лише раз на півроку - це, напевно, неправильно", - говорить Севгіль Мусаєва, головний редактор видання "Українська правда".

Та мовчазну обітницю правоохоронці зненацька перервали напередодні. У турборежимі підготували звіт, скликали перших осіб країни та медійників. Слідство заявило про готовність назвати підозрюваних у вбивстві журналіста.

"Це дуже складна справа. В якій слідство вивчило тисячу оперативних матеріалів. В тому числі, відео і аудіо. Було проведено понад 50 експертиз", - говорить Арсен Аваков, міністр внутрішніх справ України.

Павлові Шеремету було 44, коли машину, якою він кермував підірвали просто в центрі Києва.

В авто журналіст був сам. Він помер за кілька хвилин після прибуття медиків - у кареті "швидкої". Тоді фахівці встановили: вибухнув пристрій, закладений під кріслом водія. Убивці зробили його з елементів протипіхотної міни МОН-50 і магнітами закріпили на днищі.

Павло Шеремет був знаний проукраїнською позицією. Через утиски влади в Білорусі виїхав попервах до Росії. У 2012 почав працювати в Україні. Активно підтримував оборонців і засуджував анексію Криму. Тому однією із головних версій слідство розглядало "російський слід".

"Мав доволі активні контакти на території країни-агресора - Російської Федерації, які дослідити слідчим шляхом зараз, не є можливим", - говорить Артем Шевченко, речник МВС.

Та причетні до вбивства журналіста, як стверджує слідство, виявилися поруч по український бік кордону. Серед своїх: волонтерів, лікарів і ветеранів війни на Донбасі.

"Слідство отримало у сукупності, обгрунтовані підстави для підозр на адресу певних осіб у причетності до організації та виконання вбивства громадянина Росіської Федерації, журналіста Павла Шеремета, саме з метою можливої дестабілізації внутрішньої соціально-політичної ситуації в країні", - говорить Євген Коваль, заступник голови Національної поліції, начальник кримінальної поліції.

Офіційно підозрюваних у вбивстві - п'ятеро. Головний фігурант справи - Андрій Антоненко. Рок-музикант, відомий серед добровольців. За контрактом і сам служив у ЗСУ. Відповідно до результатів розслідування, - чоловік, нібито, брав участь у закладанні вибухівки під авто Павла Шеремета. У поліції стверджують: саме його зафіксували камери спостереження напередодні вбивства. Чоловіка видав одяг зі специфічним принтом і кульгання - за кілька днів до вбивства Шеремета Антоненку зробили операцію на нозі.

"Ми зробили усі необхідні зразки - ходи, візуалізацію. Для того, щоб експерти могли максимально дослідити. І ці дані допомогли встановити ідентичність людей на відео".

Жінка, яку також зафіксувала камера, імовірно, Юлія Кузьменко, знана за позивним "Ліса". Лікар-хірург і волонтер. Працює у Центрі дитячої кардіографії та кардіохірургії. На думку слідства, це саме вона заклала вибухівку.

Кілька днів перед убивством жінка не використовувала мобільний телефон, а це, начебто, їй не властиво. Окрім того, за час волонтерства Кузьменко придбала будинок і елітне авто.

26-річна Яна Дугар. Це одна підозрювана. Учасниця АТО, має кілька державних нагород "За мужність". На фронті була медсестрою парашутно-десантного батальйону. У поліції стверджують: Дугар, нібито фотографувала відеокамери біля будинку Шеремета перед злочином.

Вона проходить і фотографує місцерозташування камер. Така поведінка здалася слідству дивною.

Ще двох фігурантів слідство встановило після дослідження вибухів, подібних до випадку із Шереметом. Фахівці виявили майже повну ідентичність пристроїв - з тим, який застосували торік під час замаху на бізнесмена в Косові на Прикарпатті. На пристроях виявили ДНК подружжя Грищенків. Обоє - учасники АТО. Владислав, відомий як "Буча". Має 7 судимостей, більшість із яких не погашені. За фахом - сапер. Дружина, Інна, позивний "Пума" - за час АТО придбала кілька квартир і автомобілів.

У Нацполіції стверджують, що фігуранти справи Шеремета готували ще одну масштабну провокацію.

"Сценарій зі дестабілізації внутрішньої ситуації шляхом обрання сакральної жертви серед відомих та популярних у суспільстві осіб", - говорить Євген Коваль, заступник голови Національної поліції, начальник кримінальної поліції.

За "сакральну" жертву обрали свою близьку знайому, волонтерку та активістку - Марусю Звіробій. Принаймні, про це йдеться у телефонній розмові між провокаторами. Вони начебто хотіли викрасти дітей Марусі.

"Нужно использовать этот момент, когда сейчас прессуют Марусю и Фидину. И тупо, давануть Марусю. Наши украинцы стремятся к жертвенности. Нам нужна жертва, которую должна спасти вся Украина. - Нам надо чтобы менты кого то побили и все у нас будет проще. - Ну, с чего все началось на Майдане? Нам нужна баба. И нам нужна баба-мать".

Слідство щодо вбивства журналіста Павла Шеремета триває. Правоохоронці розглядають кілька версій.

"Помилка в об'єкті злочину, з огляду на те, що підірваний автомобіль належав і використовувався Оленою Притулою - керівником сайту "Українська правда", а не Павлом Шереметом особисто. Друга версія - побутова та міжособиста конфліктація. Версія номер три - професійна діяльність журналіста і четверта - це дестабілізація ситуації в державі", - говорить Євген Коваль, заступник голови Національної поліції, начальник кримінальної поліції.

"Я впевнений що зараз співпраця та правоохоронних органів, міцна співпраця яка є - вона нам обов'язково дасть висновки і обов'язково усі злочинці будуть за гратами", - говорить Володимир Зеленський, президент України.

Поки що слабкий момент у звинуваченнях - це мотив затриманих. І оприлюднити його у поліції ще не готові. Без відповіді й інше запитання - хто замовив убивство Павла Шеремета.