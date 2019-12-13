В п’ятницю, 13 грудня, в ефірі передачі "Подробиці тижня" на телеканалі "Інтер" співголова партії "Опозиційна платформа - За життя" Юрій Бойко підбив підсумки політичного тижня в країні.

- Як ви оцінюєте результати переговорів у Парижі? Та, на вашу думку, чи вдасться виконати домовленості, щоб відбулась наступна зустріч?

Конечно, хотелось бы большего, как всегда. Хотелось бы получить "дорожную карту" с уже четкими задачами по миру, но в политике не бывает абсолютных побед или абсолютных поражений, есть плюсы и минусы. Безусловным плюсом является то, что сама по себе встреча состоялась, что пошли переговоры президента Украины с президентом России. Это безусловный плюс. Должен быть прямой контакт. По итогам коммюнике отражены вопросы безопасности конкретного плана, которые надо выполнять, которые дадут ослабление этой напряженности. И отражено приверженность Минским соглашениям, и отражено необходимость формализации "формулы Штайнмайера", порядка проведения выборов на "Минском уровне" на неконтролируемых территориях. Это плюс

Минус, я считаю, что президент Украины отказался от прямых переговоров с непризнанными республиками, потому что достичь результат можно при прямом контакте. И это серьезно осложняет переговорные позиции в дальнейшем. Посредничество - это хорошо, понятно, что за эти республики должна гарантировать Россия. Но должен быть прямой контакт. Я считаю, что то, что испугались этого шага - безусловный минус.

- Багато хто каже, що потрібно внести зміни до Мінських домовленостей. Навіть є чутки про те, що Україна готує до наступної зустрічі у нормандському форматі свої пропозиції щодо, умовно кажучи, "Мінську-3". Як ви ставитесь до таких ідей? Чи потрібно змінювати "Мінськ"?

Конечно, во-первых, сроки ушли, какие-то вещи надо поменять, там ведь даты стоят того времени. На самом деле, алгоритм достаточно четкий и понятный. Идя по нему, можно за следующий год прийти к осени к выборам на Минском уровне на тех территориях, и в общем-то получить власть, которая будет легитимна в Украине, соответственно - вернуть территории людей назад. Я уже не говорю о том, что вопросы безопасности должны быть решены в первую очередь, и они как раз отражены в Минских соглашениях. Поэтому пересматривать и модернизировать можно, но принципиальные вещи для закона об особом статусе и проведении выборов осмысленны и могут быть реализованы.

- Цього тижня продовжили дію закону про особливий статус, який вже існує. Проте, є багато пропозицій щодо зміни цього закону, зокрема і від президента. Що ви про все це думаєте? Та в якому вигляді має існувати цей закон?

Действительно, мы продлили этот закон, хотя он носит декларативный характер. Он не работает, потому что он противоречит Конституции Украины. Для того чтобы он был реальным механизмом и работал, надо внести изменения в Конституцию, чего боится нынешняя власть. А на самом деле, ведь закон об особом статусе нужен для того, чтобы территории подготовить для жизни в Украине.

Они уже 5 лет живут отдельно от жизни страны. Там своя власть, валюта, комендантский час. Там масса проблем, которые сегодня придется решать, чтобы они стали полноценными субъектами нашей страны. И, кончено, нам придется это делать. А что касается продления, это был некий сигнал, что мы дальше готовы идти по мирному пути. Он дважды уже принимался в парламенте и чисто работал как сигнал, что мы готовы к миру.

- Що буде з транзитом газу через Україну? До нового року - дуже мало часу. І транзит може припинитись вже з першого січня. Що потрібно для досягнення нової домовленості? Та чим закінчаться переговори щодо постачання газу до України?

Я даже не хочу рассматривать сценарий, когда не будет транзита. Поскольку это принесет колоссальные риски для нашей страны. И финансовые, и технические, потеря рабочих мест и создание массы неудобств и неприятностей. В глобальном масштабе. Мы столько денег получаем в бюджет Украины, почти 80 млрд. гривен в год от транзита. Это бюджет здравоохранения почти.

От транзита российского газа нашей территорией в Европу. Конечно, надо сделать все, чтобы контракт был подписан. Я убежден, что он будет подписан, несмотря на то, что представители старой власти, в том числе руководители "Нафтогаза" ставят палки в колеса, чтобы этот контракт был заключен. Завели ситуацию полностью в тупик, профессиональные свои обязанности не выполнили по разделению компании. Сегодня это надо быстро устранить и перейти к подписанию контракта.

- Наступний тиждень - пленарний. І може відбутися - голосування щодо земельної реформи. Це вже буде друге читання. Ваш прогноз - чи ухвалять це рішення?

- Я думаю, что это колоссальная политическо-социальная провокация, которая может произойти в стране. Потому что в том виде, в котором подготовлен этот закон, я, честно говоря, даже не понимал логики президента, зачем они его толкают. Это попытка через колено сломать всю страну.

Люди боятся этого закона. Его надо переделывать с учетом мнения фермеров. И тогда только принимать. При чем, предварительно приняв референдум. Люди должны понимать, куда это все идет. Я хочу надеяться, что власть избежит этой провокации. В любом случае, мы категорически против, и будем протестовать против насилия над людьми.

- Яких ще рішень варто очікувати від Верховної Ради наступного тижня? Що буде важливим для вашої фракції?

- Мы вносим три законопроекта, я надеюсь, что они попадут в "порядок денний". Первый - выполнение решения Конституционным судом постановления парламента о выплатах чернобыльцам, инвалидам и ветеранам. Этого решения мы добивались на протяжении последних 4 лет. Они приняты. Но правительство не выполняет и не выплачивает положенные льготы.

Мы будем добиваться, чтобы парламент принял такое решение и заставить их его выполнять. Второе - выплата детям, пострадавшим от войны, разовой материальной помощи. Это снятие НДС на газ, что позволит снизить коммунальные тарифы. Эти законы для нас являются приоритетными, будем на них настаивать и закон 2491 - формализация "формулы Штайнмайера" в украинское законодательство. Мы уже подали соответствующий законопроект и считаем, что он тоже должен быть принят. Тем более, это уже отражено парижском коммюнике.