Почему возникает изжога: ТОП-10 причин [ Редактировать ]
Изжога - это неприятное ощущение жжения за грудиной из-за обратного оттока содержимого полых органов. Жжение за грудиной может сопровождаться горьковатым или кисловатым привкусом во рту и в горле, жгучей болью, тошнотой, отрыжкой, метеоризмом.
В большинстве случаев изжога бывает минут через 15-20 после еды, особенно после приема обильной еды и в горизонтальном положении, и ночью в результате заброса в пищевод кислого содержимого из желудка.
Почему появляется изжога?
- нарушение режима питания,
- употребление слишком горячих напитков и еды;
- хронические воспалительные заболевания ЖКТ;
- курение, злоупотребление алкоголем, газированными напитками, хронические стрессы;
- недостаточное пережевывание пищи, еда на ходу;
- прием лекарственных препаратов, вызывающих раздражение слизистой пищевода;
- запоры, избыточный вес, газообразование;
- беременность;
- длительное ношение слишком тесной и обтягивающей одежды;
- наклоны вперед и поднятие тяжестей после еды и другие.
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