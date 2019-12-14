Изжога - это неприятное ощущение жжения за грудиной из-за обратного оттока содержимого полых органов. Жжение за грудиной может сопровождаться горьковатым или кисловатым привкусом во рту и в горле, жгучей болью, тошнотой, отрыжкой, метеоризмом.

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В большинстве случаев изжога бывает минут через 15-20 после еды, особенно после приема обильной еды и в горизонтальном положении, и ночью в результате заброса в пищевод кислого содержимого из желудка.

Почему появляется изжога?

нарушение режима питания,

употребление слишком горячих напитков и еды;

хронические воспалительные заболевания ЖКТ;

курение, злоупотребление алкоголем, газированными напитками, хронические стрессы;

недостаточное пережевывание пищи, еда на ходу;

прием лекарственных препаратов, вызывающих раздражение слизистой пищевода;

запоры, избыточный вес, газообразование;

беременность;

длительное ношение слишком тесной и обтягивающей одежды;

наклоны вперед и поднятие тяжестей после еды и другие.

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