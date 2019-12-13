Какие продукты вызывают вздутие [ Редактировать ]
Вздутие живота - неприятный процесс, который знаком каждому. Как правило, оно зачастую связано с неправильным рационом питания и очень редко указывает на серьезные заболевания. Эксперты рассказали, какие продукты провоцируют вздутие.
Людям с синдромом раздраженного кишечника, нужно убрать со своего рациона бобы и чечевицу. Ведь бобы провоцируют вздутие из-за высокого содержания клетчатки и олигосахаридов. А чечевица - из-за фитиновой кислоты. У здоровых людей эти продукты не должны вызывать никаких проблем.
Кроме того, вздутие живота может вызвать также брокколи и другие крестоцветные овощи. Они содержат олигосахариды, которые провоцируют этот процесс.
Также, спровоцировать неприятные симптомы может пшеница, из-за большого содержания глютена и того же олисахарида. Она является ингредиентом большинства хлебобулочных, макаронных изделий, лепешек и пиццы.
Ячмень, яблоки, лук и другие продукты - тоже могут стать раздражителями. Поэтому эксперты советуют избегать употребления такой пищи, если чувствуете дискомфорт в животе. А если вздутие перешло в проблему, тогда нужно обратиться к врачу и воспользоваться специальной диетой.
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