Утром 20 июля 2016 в результате взрыва автомобиля погиб известный украинский журналист Павел Шеремет.

Автомобиль, в котором был Шеремет, принадлежал руководителю "Украинской правды" Алене Притуле. Машина взорвалась в Киеве на углу улицы Богдана Хмельницкого и Ивана Франко напротив ресторана McDonald’s.

Павел Шеремет вышел из дома и сел в машину. Он проехал несколько десятков метров и его автомобиль взорвался. Журналист работал в "Украинской правде" и был ведущим на радио "Вести".

Полиция изначально квалифицировала событие как умышленное убийство. Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко (2016-2019) заявил, что журналист погиб из-за дистанционного взрывного устройства. Его прикрепили ко дну автомобиля.

Как выяснилось, Шеремет и его гражданская жена Притула жаловались на слежку. Об этом рассказали их близкие друзья.

23 июля в Минске провели в последний путь журналиста.

3 августа появились фотороботы подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета.

Все 3,5 года следствие продолжалось.

Следствие рассматривало несколько версий:

профессиональная деятельность Шеремета - написание книги о российско-грузинской войне 2008 года.

связь с Борисом Немцовым и планами открыть фонд поддержки СМИ в Украине.

основная версия убийства журналиста Павла Шеремета – дестабилизация ситуации в Украине.

В ноябре 2019 года полиция приоткрыла занавес в деле Шеремета.

Следователи рассказали, что в ходе расследования была установлена причастность Инны и Владислава Грищенко.

29 ноября задержали ветерана АТО Инну Грищенко - позывной "Пума". Ранее задержали ее мужа Владислава Грищенко - также бывшего бойца АТО с позывным "Буча".

Супругов подозревали в организации покушения на предпринимателя из Ивано-Франковской области, также в Генпрокуратуре была озвучена версия, что супружеская пара может быть причастна к убийству журналиста Шеремета.

Позже, полиция задержала остальных подозреваемых.

В убийстве Шеремета подозревают пять человек:

медсестру одного из парашютно-десантных батальонов Яну Дугар,

врача и волонтера Юлию Кузьменко,

музыканта и добровольца Андрея Антоненко,

добровольца Владислава и Инну Грищенко, известных под позывными Буча и Пума.

Андрей Антоненко

Его подозревают в закладке взрывчатки под автомобиль Шеремета. Именно Антоненко, по словам полиции, был тем человеком, которого зафиксировали камеры наблюдения. Он сопровождал женщину, которая непосредственно подложила устройство под автомобиль журналиста.

В ночь перед совершением убийства до самого утра телефоны Антоненко были выключены. В то время он хромал, потому перенес операцию через варикоз. Киллер на видеозаписях тоже хромал.

Адрес Антоненко на улице Олеся Гончара. Его дом находится в 10 минут пешком от дома Шеремета и примерно на таком же расстоянии от места, где убийц раз зафиксировали камеры. Все эти три точки расположены в пределах 3 кварталов.

Согласно решению суда, Антоненко в течение 2 месяцев – до 8 февраля 2020 года – будет находиться под стражей.

Юлия Кузьменко

Закладывала взрывчатку под машину Шеремета. Установили это, в том числе, с помощью образцов ходы Кузьменко, которые сравнили с видеозаписями, запечатлевшие убийц Шеремета.

Она является детским хирургом "Охматдита" и волонтером.

Согласно решению суда, в течение 2 месяцев – до 8 февраля 2020 года – будет находиться под стражей.

Яна Дугарь

Полиция называет ее "разведчицей".

"Если они, не дай Бог, зашли ко мне в квартиру, где я снимаю, там где у меня лежит семь телефонов. Плюс три книги по саперской деле. И плюс полностью набор реально сапера", - говорила Дугарь по телефону.

Она училась на медицинском факультете в Полтаве. В 2015 году попала на службу через военкомат в Старом Самборе. На фронте была медсестрой парашютно-десантного батальона.

Фигурантка дела об убийстве Шеремета останется под домашним арестом до 8 февраля 2020 года.

Супруги Грищенко: Пума и Буча

Владислав Грищенко как профессиональный сапер якобы сделал взрывчатку. На взрывном устройстве нашли ДНК Владислава и его жены Инны.

Телефоны супругов 12-20 июля 2016 были в Днепре, где и должен был находиться Владислав Грищенко. Однако, по утверждению полиции, в настоящее время телефонам сутки не пользовались.

Владислав Грищенко имеет 7 судимостей, из которых 5, по состоянию на 2016 год, были непогашенные. Человек неоднократно шел на разбои, грабежи и избиения до того, как сроки предварительной судимости всплывут.