В Одесі намагалися знищити документи про протипожежну безпеку у коледжі [ Редактировать ]
Знищити документи про протипожежну безпеку та експлуатацію приміщень Одеського коледжу економіки та права намагалося керівництво служби з надзвичайних ситуацій в Одеській області, - про це повідомляє Служба безпеки України.
У посадовців проводять обшуки, вилучають документи. Працівникам управління надзвичайних ситуацій інкримінують неналежне виконання службових обов'язків.
Нагадаємо, напередодні в Одесі через пожежу у коледжі загинуло 16 людей.
по теме
Олексій Гончарук анонсував відставку чиновників в Одесі
Полетіли голови: через пожежу в Одесі, уряд почав ухвалювати кадрові рішення - хто позбувся посад?
У справі про пожежу в Одеському коледжі з'явилися перші підозрювані
В Одесі щодня зростає кількість жертв пожежі в коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу - хто винен та що відомо про причини трагедії?
В Одеському коледжі завершили пошукову операцію на місці пожежі
Рятувальники дістали з-під завалів тіла усіх загиблих. Жертвами трагедії стали 16 людей
НАБУ розслідує масштабну "теплову" аферу в Одесі
Комерсанти у змові з чиновниками мерії завдали збитків державі на майже 100 мільйонів гривень
В "Опозиційній платформі - За життя" обшуки у офісі депутатів назвали політичною розправою над опозицією
Озброєнні автоматами люди з нашивками СБУ увірвались у приміщення, де знаходяться приймальні шести депутатів опозиційної політсили