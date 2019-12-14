Знищити документи про протипожежну безпеку та експлуатацію приміщень Одеського коледжу економіки та права намагалося керівництво служби з надзвичайних ситуацій в Одеській області, - про це повідомляє Служба безпеки України.

У посадовців проводять обшуки, вилучають документи. Працівникам управління надзвичайних ситуацій інкримінують неналежне виконання службових обов'язків.

Нагадаємо, напередодні в Одесі через пожежу у коледжі загинуло 16 людей.