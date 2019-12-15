У Новому Орлеані оголосили режим надзвичайної ситуації. І не через ураган чи торнадо (а це зазвичай головні причини для такого рішення), а через масштабні кібератаки.

Найбільші американські телеканали повідомляють - комп'ютерні системи міста атакував вірус-здирник, який блокує мережі і сотні окремих комп'ютерів і загрожує стерти всю інформацію, якщо не надійде викуп.

Атака почалась в ніч на п'ятницю, на ранок суботи мала вже масштаб епідемії. Мерії довелося просто вимкнути сервери багатьох комунальних служб - аби вірус не ширився далі. Для захисту мереж терміново викликали бригаду з ФБР, задіяли Секретну службу США та навіть Національну гвардію.

Поліцейське управління та пожежні продовжують працювати, але соціальні та фінансові управління та підрозділи блоковані повністю.