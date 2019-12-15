Нові антиросійські санкції розглянуть у Сенаті США наступного тижня. Мова про документ під назвою "Закон про захист американської безпеки від агресії Москви".

Сенатор Ліндсі Ґрем назвав його "пекельними санкціями". Мета законопроекту - покарати Росію за втручання в демократичні процеси в інших країнах. А також - за дії в Україні та Сирії.

Санкції будуть спрямовані на держборг РФ, російські банки, компанії, що пов'язані з продажем зрідженого газу та проти осіб, наближених до президента Росії.