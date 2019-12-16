У Миколаєві на 1 млн. 800 тис. гривень оштрафували Департамент ЖКГ [ Редактировать ]
У Миколаєві на майже 2 мільйони гривень оштрафували Департамент житлово-комунального господарства. Стягнення наклала Державна архітектурно-будівельна інспекція.
Що стало причиною штрафних санкцій - розкаже Марина Михайловська.
"Это ступени. Чтобы людям на инвалидных колясках, родителям с колясками спуститься, необходимо пройти около 70 метров", - говорить Олексій Долгих, голова ГО "Миколаївський обласний рух підтримки осіб з інвалідністю".
Олексій - керівник громадської організації, що опікується людьми з інвалідністю. Активіст переконаний - доступність для маломобільних груп населення має бути обов'язковою для новозбудованих об'єктів. Тим більше, коли йдеться про головну площу міста.
"Ці сходи - один з елементів. Також відсутні тактильні елементи, які повинні сприяти людям з порушенням зору для переміщення по цій площі. Люди не можуть зрозуміти, де фонтани, коли вони спрацюють, де знаходиться мерія, куди сходи", - наголосив Олексій Долгих, голова ГО "Миколаївський обласний рух підтримки осіб з інвалідністю".
Ще влітку Державна архітектурно-будівельна інспекція надіслала припис проєктувальнику з вимогою усунути недоліки. Реконструкцію Соборної площі розпочали в червні, проте досі не завершили.
"Площадь уже пошла трескаться по швам. Я думаю, после морозов, она будет в еще более плачевном состоянии. Вода стоит после дождей, она разорвет плитку", - зазначив Олександр Дьяченко, громадський активіст.
У вересні на незавершеному об'єкті провели заходи до Дня міста і вже готуються до зимових святкувань.
"Порядком прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів, забороняється експлуатація об'єктів не введених в експлуатацію, відповідно до законодавства. І закон України про регулювання містобудівної діяльності теж передбачає заборону не введених в експлуатацію об'єктів. Тому замовник будівництва був притягнутий до відповідальності", - наголосила Надія Єпіфанова, заступниця начальника управління ДАБІ в Миколаївській області.
Зрештою, на замовника будівництва - департамент ЖКГ Миколаївської міськради - наклали штраф у розмірі мільйон 800 тисяч гривень і зобов'язали відмовитися від проведення будь-яких заходів на площі.
Пояснити ситуацію на камеру чиновники відмовилися. А містяни, тим часом, обурюються, що витрати знову ляжуть на плечі платників податків. При тому що вартість реконструкції і так є астрономічною - понад 90 мільйонів гривень.
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Департамент ЖКГ Миколаєва оштрафували на 1 млн. 800 тис. гривень
Пояснити ситуацію на камеру чиновники відмовилися. А містяни, тим часом, обурюються, що витрати знову ляжуть на плечі платників податків
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