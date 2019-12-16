Якщо Верховна Рада не ухвалить законопроєкт щодо добровільної реструктуризації "зеленого" тарифу №2543, Україна змушена буде виплатити інвесторам мільярди єврокомпенсації, які вони витребують через суд.

Про це заявила народний депутат України, один із співавторів законопроекту Людмила Буймістер.

Депутат зазначила, що намагання влади домогтись ретроспективного зниження "зеленого" тарифу в односторонньому порядку призведе до чисельних судових позовів інвесторів, і держава змушена буде виплачувати їм компенсацію.

"Загальний обсяг інвестицій в цю галузь складає понад 9 мільярдів доларів США. Тому максимальний обсяг – це до 100% розміру цих інвестицій. Плюс штрафні санкції і т.д., які бізнес буде в будь-якому разі висувати. І не забуваємо, що супроводження таких процесів по абсолютно різним юрисдикціям, тому що інвестори з різних країн, воно ще потягне за собою мільйони, а то й десятки мільйонів затрат країни на юридичний супровід", - сказала Буймістер.

Вона наголосила, що в такому випадку втрати понесе не лише держава, а й всі українці, які в кінцевому рахунку заплатять за недотримання Україною зобов’язань перед інвесторами.

"Платить, по-перше, той, хто програв. Але в нашому випадку ми розуміємо, що в програші буде українська держава. І як результат, заплатять за це українські громадяни і споживачі", - зазначила Буймістер.

Нагадаємо, 6 грудня 2019 року у Верховній Раді був зареєстрований проєкт закону "Про внесення змін у деякі закони України щодо покращення інвестиційного клімату у сфері відновлювальної енергетики" (№2543), який передбачає можливість добровільної реструктуризації "зеленого" тарифу. За словами одного зі співавторів законопроекту, народного депутата Лесі Василенко, проєкт дозволить державі дотриматись зобов’язань перед інвесторами і в той же час зменшити навантаження через виплати за "зеленим" тарифом на ринку енергетики.

На засіданні Комітету ВР з питань енергетики та ЖКП 13 грудня цей законопроєкт не знайшов підтримки депутатів. Проти голосували депутаті від фракції “Слуга народу”.

Раніше Європейська Бізнес Асоціація у зверненні до голів комітетів ВР з питань економічного розвитку та з питань енергетики та ЖКП закликала підтримати законопроєкт №2543, зазначаючи, що його ухвалення дозволить зберегти інвестиційну привабливість галузі відновлюваної енергетики та залучити в її розвиток 4 млрд євро інвестицій.