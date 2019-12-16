В Греции предотвратили жуткий теракт [ Редактировать ]
В Греции предотвратили теракт
В Греции обнаружили и обезвредили бомбу возле полицейского участка. Об этом сообщает Ekatimerini.
Устройство разместили возле полицейского участка в металлической трубе, которая находилась в ящике. В устройстве был таймер.
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Механизм установили ночью, но он не сработал из-за того, что неправильно установили.
Ранее сообщалось о том, что в Польше задержали украинца, который готовил теракт.
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