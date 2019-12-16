Под Харьковом активисты перекрыли трассу [ Редактировать ]
Активисты Национального корпуса, Национальных дружин, фермеры и аграрии перекрыли трассу Харьков-Чугуев. Об этом сообщили в пресс-службе Нацкорпуса.
Они требуют у власти "прислушиваться к голосу народа и снять с рассмотрения все законопроекты, позволяющие распродавать сельскохозяйственную землю".
Митингующие сообщили, что снятию моратория на продажу земель, должны предшествовать, как минимум, следующие факторы: запрет продажи земли иностранцам; уменьшение допустимого объема земли в собственности одного лица, с 210 000 ГА, до 500 ГА и полный аудит с/х земель.
Ранее сообщалось о том, что на трассе "Киев-Чоп" случилось смертельное ДТП.
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