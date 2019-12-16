Активисты Национального корпуса, Национальных дружин, фермеры и аграрии перекрыли трассу Харьков-Чугуев. Об этом сообщили в пресс-службе Нацкорпуса.

Они требуют у власти "прислушиваться к голосу народа и снять с рассмотрения все законопроекты, позволяющие распродавать сельскохозяйственную землю".

Читайте также Рынок земли: в Кабмине рассказали об окончательном варианте реформы

Митингующие сообщили, что снятию моратория на продажу земель, должны предшествовать, как минимум, следующие факторы: запрет продажи земли иностранцам; уменьшение допустимого объема земли в собственности одного лица, с 210 000 ГА, до 500 ГА и полный аудит с/х земель.

Ранее сообщалось о том, что на трассе "Киев-Чоп" случилось смертельное ДТП.