Виборчий кодекс, закон про ТСК та державне фінансування "Пласту". На останній пленарний тиждень року плани у нардепів - наполеонівські. На розгляд також планують винести президентський законопроєкт про децентралізацію влади.

Документ, зокрема, пропонує замінити поняття "район" на "округ" та запроваджує інституцію префектів замість державних адміністрацій. Точаться дискусії і щодо запровадження ринку землі у "Батьківщині" анонсували акцію протесту під стінами парламенту і навіть заликали скасувати земельні законопроєкти, втім голови фракцій таку пропозицію не погодили.

Також завтра збираються розглядати питання про легалізацію грального бізнесу. Передбачається посилення покарання для власників нелегальних закладів.

"Ми хочемо прибрати з вулиць взагалі гральні автомати, тобто є казино, казино це для багатих так сказати, казино розташовується виключно в п'ятизіркових готелях, з великим номерним фондом, 200 номерів і вище в Києві, і 150 номерів в регіонах. Є онлайн казино, ми теж робимо ліцензії люди грають, сплачують ліцензії. На серверах Мінфіну буде встановлено програмне забезпечення, яке визначає скільки люди витрачають в цих казино, виграють та програють. В буде стягуватися відсоток з кожного виграшу", - говорить Давид Арахамія, народний депутат, "Слуга народу".