Гральні автомати в Україні відправлять до готелів та інтернету [ Редактировать ]
Виборчий кодекс, закон про ТСК та державне фінансування "Пласту". На останній пленарний тиждень року плани у нардепів - наполеонівські. На розгляд також планують винести президентський законопроєкт про децентралізацію влади.
Документ, зокрема, пропонує замінити поняття "район" на "округ" та запроваджує інституцію префектів замість державних адміністрацій. Точаться дискусії і щодо запровадження ринку землі у "Батьківщині" анонсували акцію протесту під стінами парламенту і навіть заликали скасувати земельні законопроєкти, втім голови фракцій таку пропозицію не погодили.
Також завтра збираються розглядати питання про легалізацію грального бізнесу. Передбачається посилення покарання для власників нелегальних закладів.
"Ми хочемо прибрати з вулиць взагалі гральні автомати, тобто є казино, казино це для багатих так сказати, казино розташовується виключно в п'ятизіркових готелях, з великим номерним фондом, 200 номерів і вище в Києві, і 150 номерів в регіонах. Є онлайн казино, ми теж робимо ліцензії люди грають, сплачують ліцензії. На серверах Мінфіну буде встановлено програмне забезпечення, яке визначає скільки люди витрачають в цих казино, виграють та програють. В буде стягуватися відсоток з кожного виграшу", - говорить Давид Арахамія, народний депутат, "Слуга народу".
по теме
Законопроекти про ринок землі та особливий статус Донбасу: які питання розглянули депутати
Усі фракції чекають на обіцяний референдум перед другим туром голосування за ринок землі. Та поки що навіть відповідного законопроекту в Раді немає
В "Опозиційній платформі - За життя" обурені порушенням регламенту при обговоренні Закону про ринок землі
Закон про ринок землі планують перевести у "таємний режим", а потім "тихцем" протягти його до сесійної зали
Виборчий кодекс, офшори та перезапуск ДБР: як пройшов тиждень у Верховній Раді
Від ДБР до держслужби, від трансплантації, до виборчого кодексу та офшорів. Монобільшість ще прискорила свій турборежим - два дні засідали мало не до ночі
Ринок землі: "Опозиційна платформа - За життя" закликає провести всеукраїнський референдум - Віктор Медведчук
Гарячі дискусії між депутатами та представниками агробізнесу тривали більше трьох годин - які переваги та недоліки земельної реформи?
Добровольці, електрика, субсидії і трансплантація: які закони прийняли депутати?
Народні обранці поспішають до нового року ухвалити всі накопичені законопроекти, і хаотично формують порядок денний - за що голосували та через що сперечались?