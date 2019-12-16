Із передової на танцювальний паркет. В Івано-Франківську ветерани війни організували благодійний бал, у ролі виконавців самі бійці в парі зі своїми дружинами та подругами. На зібрані кошти Атовці придбали подарунки до дня святого Миколая для дітей з обласного Центру соціально-психологічної реабілітації. Про бал героїв у наступному сюжеті.

Репетиція в розпалі. Пари уважно повторюють за хореографом танцювальні "па".

"Я ніколи не танцював і не вмів танцювати. І зара вчуся. Наші треніровки проходять весело. Ми сміємся відволікаємось. Кожен із нас виконував різні задачі був у різних точках, зі посмішкою згадуємо, бо тоді бувало не дуже весело", - говорить Олег Курпіль, ветеран АТО.

Назарій вирішив танцювати задля своєї дружини. Жінка чотири роки чекала на нього вдома, доки він боронив східні рубежі країни.

"Схотіли зробити бал для наших дружин. П'ять років йде війна, а ми крім поминальних заходів і якихось зборів не беремо ніде участь", - говорить Назарій Кішак, ветеран АТО.

Години виснажливих репетицій позаду, і ось до зали заходять пари. Дівчата у вишуканих сукнях, а на кавелерах замість фраків, військова форма і берци. Бійці кажуть: у такий спосіб хотіли вкотре нагадати війна в Україні триває й досі.

"Насамперед це бал ветеранів АТО, і йти просто на просто в костюмі з бабочкою і сорочці я думаю що це не правильно. Бо ми маємо показувати себе такими як ми є", - говорить Віталій Болехівський, ветеран АТО.

Психологічна відпруга, а заодно і допомога дітям. Вхід на бал вільний, натомість у залі розмістили спеціальні скриньки для збору коштів. Стати благодійником - міг будь-хто.

"Ми збираємо сьогодні кошти для дітей і за ці кошти будемо купляти дітям з дитячого будинку те що їм необхідно", - говорить Микола Блащук, організатор балу.

"Для мене бали завжди асоціювалися з красивими кавалерами, з воєнними, тому я вважаю цю ідею надзвичайно класною", - говорить Маргарита Бойко, благодійниця, учасниця балу.

Купувати подарунки дітям доручили найкращій парі вечора.

"В тому місці де ми жили була ціла стінка заліплена дитячими малюнками. Вони нам додавали натхнення для того щоб ми боронили рідну землю на сході України, а тепер ми несемо їм вдячність", - говорить Василь Сіщук, ветеран АТО.

Благодійний бал зібрав майже двадцять тисяч гривень, на які бійці придбали одяг, солодощі, а ще посудомийну машину для реабілітаційного центру.

"Ми хочемо сьогодні презентувати ці подаруночки щоб оце свято було у ваших душах, у ваших серцях".

"Зараз у нас знаходяться 28 дітей які позбавлені батьківського піклування. Ну і дивлячись на ці події - така акція в області вперше. Такої машинки у нас не було. Була б/у, яка вийшла з ладу", - говорить Василь Серденько, директор Івано-франківського обласного центру соціально-психологічної реабілітації дітей.

Бал Героїв бійці планують зробити в Івано-Франківську щорічною традицією.